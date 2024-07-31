После визита Кулебы Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников — СМИ

После визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Пекин Китай ужесточил контроль над экспортом военных беспилотников.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Китай ужесточил контроль за экспортом беспилотников: что известно

Центральный военный комитет добавил в черный список беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием в среду, 31 июля.

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Изменения, дополняющие список прошлого года, вступят в силу с 1 сентября.

Китай снял запрет на экспорт беспилотников коммерческого класса. Министерство торговли КНР повторило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для “распространения оружия массового поражения, терроризма или военных целей”.

Как отмечает издание, правительство Китая ввело эту директиву через несколько дней после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабной войны посетил Пекин.

Сотрудничество России и Китая

Китай неоднократно обвинялся в помощи России обходить санкции, а также в поставках комплектующих для ремонта техники и изготовления оружия.

После чего министр иностранных дел Китая заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулеби, что Пекин не продает России летальное оружие для войны против Украины.

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