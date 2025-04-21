Смерть Папы Римского Франциска: что будет происходить дальше

После смерти Папы Римского Франциска ожидается ряд ритуалов — первоначально камерленго Святой Римской Церкви, кардинал Кевин Фаррелл, официально подтверждает его смерть. Затем он опечатывает жилье Папы и готовит похороны.

Об этом сообщает издание Reuters.

Далее камерленго и трое помощников решают, когда гроб Папы будет доставлен в базилику Святого Петра для публичного осмотра. Они также убеждаются, что Перстень рыбака и свинцовая печать Папы сломаны, чтобы ими не мог воспользоваться кто-нибудь другой. Вскрытие тела не проводится.

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Смерть Папы Римского: что будет происходить дальше

Траурные ритуалы продолжаются девять дней, а дату похорон и захоронения определяют кардиналы. Обычно похороны проходили через четыре-шесть дней после смерти на площади Святого Петра. Франциска должны похоронить в римской базилике Святой Марии. Сам Папа Римский раньше просил, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу.

Переизбрание начинается между 15-м и 20-м днями после смерти Папы Римского. Голосование происходит тайно, в нем могут участвовать все кардиналы в возрасте до 80 лет.

Для утверждения нового Папы Римского требуется по меньшей мере две трети голосов плюс один голос и согласие от самого избранного. В целом голосование может проходить в несколько туров и занять несколько дней. После этого у нового Папы спрашивают, какое имя он хочет принять.

Мир узнает о том, что Папа избран, когда чиновник сжигает бумажные бюллетени специальными химическими веществами, чтобы из трубы часовни шел белый дым. Если голосование не имело результатов – то из трубы идет черный дым.

Если голосование имело положительный результат, то декан Коллегии кардиналов выходит на центральный балкон базилики Святого Петра, чтобы объявить нового Папу Римского. Затем появляется новый Папа и благословляет толпу на площади.

Напомним, что 21 апреля, в Пасхальный понедельник, скончался папа Римский Франциск. Ему к моменту смерти было 88 лет.

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