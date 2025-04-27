Крайне маловероятно: внешняя разведка оценила перспективы укрепления рубля

Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно из-за геополитической неопределенности и неустойчивого характера внешнеэкономического баланса.

Об этом в Facebook сообщила Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

— Дальнейшее укрепление рубля крайне маловероятно из-за неустойчивого характера внешнеэкономического баланса и геополитической неопределенности. СЗРУ прогнозирует, что в условиях высокой инфляции продолжение действующей политики Кремля приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения и усилению социальной напряженности в стране, – заявили в пресс-службе.

Инфляция в РФ: характеристики и темпы

Отмечается, что, удерживая учетную ставку, Кремль все больше “затягивает пояса” народа.

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— Пытаясь “успокоить” настроения внутри страны, Росстат официально отчитывается о годовой инфляции на уровне 10,3%. В то же время, реальная “инфляция для бедных” (индекс потребительских цен на товары первой потребности) уже составляет 17%. Это в 1,7 раза превышает официальные показатели и ставит под вопрос достоверность официальной статистики при оценке социально-экономического положения России, — проинформировали в СВРУ.

По информации внешней разведки, 25 апреля Центрбанк РФ принял решение сохранить учетную ставку на уровне 21%, что говорит о продолжении курса на жесткую денежно-кредитную политику.

В ведомстве отметили, что, со своей стороны, это снижает инвестиционную активность в РФ, тормозит рост ВВП и повышает финансовую нагрузку на бизнес.

— Из-за высокого общего уровня цен (несмотря на так называемое “снижение инфляционного давления”) регулятор вынужден продолжить поддерживать жесткие денежно-кредитные условия, чтобы вернуть инфляцию до целевого уровня в 4% к 2026 году. Средняя же учетная ставка в 2025 году ЦБ прогнозирует в 19,5–21,5 %, — говорится в сообщении.

К слову, ранее сообщалось, что США смогли обвалить рубль РФ санкциями против Газпромбанка, которые были введены в ноябре 2024 года.

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