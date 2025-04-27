Вкрай малоймовірно: зовнішня розвідка оцінила перспективи зміцнення рубля

Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через геополітичну невизначеність і нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу.

Про це у Facebook повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

– Подальше зміцнення рубля є вкрай малоймовірним через нестійкий характер зовнішньоекономічного балансу та геополітичну невизначеність. СЗРУ прогнозує, що в умовах високої інфляції продовження чинної політики Кремля призведе до подальшого падіння реальних доходів населення та посилення соціальної напруженості в країні, – заявили у пресслужбі.

Інфляція в РФ: показники та темпи

Зазначається, що утримуючи облікову ставку, Кремль усе більше “затягує паски” народу.

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– Намагаючись “заспокоїти” настрої всередині країни, Росстат офіційно звітує про річну інфляцію на рівні 10,3 %. Водночас реальна “інфляція для бідних” (індекс споживчих цін на товари першої потреби) вже становить 17 %. Це в 1,7 раза перевищує офіційні показники й ставить під сумнів достовірність офіційної статистики під час оцінки соціально-економічного становища Росії, – поінформували у СЗРУ.

За інформацією зовнішньої розвідки, 25 квітня Центрбанк РФ ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 21%, що говорить про продовження курсу на жорстку грошово-кредитну політику.

В установі зауважили, що зі свого боку це знижує інвестиційну активність у РФ, гальмує зростання ВВП та підвищує фінансове навантаження на бізнес.

– Через високий загальний рівень цін (попри так зване “зниження інфляційного тиску”) регулятор вимушений продовжити підтримувати жорсткі грошово-кредитні умови, аби повернути інфляцію до цільового рівня у 4 % до 2026 року. Середню ж облікову ставку у 2025 році ЦБ прогнозує в 19,5–21,5 %, – йдеться у дописі.

До речі, раніше повідомлялось, що США змогли обвалити рубль РФ санкціями проти Газпромбанку, які були запроваджені у листопаді 2024 року.

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