Мерц: Германия не будет поддерживать мир, который навязывают Украине
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил на партийной конференции в Берлине, что не согласится на “продиктованный мир” для Украины.
Об этом пишет n-tv.
В Германии заявили, что мир не должен противоречить воле Украины
Мерц подчеркнул, что Германия и вся Европа поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.
— Это не совместимо с продиктованным миром или подчинением фактам, созданным военными, и, конечно же, не противоречит … провозглашенной воле самой Украины, — сказал он.
Также Мерц выразил надежду, что США и Европа и в дальнейшем будут совместно поддерживать Украину.
Он отметил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Риме могут стать “началом серьезного мирного процесса, который справедливо заслуживает своего названия”.
Напомним, 26 апреля в Ватикане состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа перед похоронами Папы Франциска.
Президент Украины сообщил, что с американским коллегой успели обсудить много тем. Он выразил надежду на достижение результатов и назвал встречу символической и потенциально исторической.