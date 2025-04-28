Мерц: Германия не будет поддерживать мир, который навязывают Украине

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил на партийной конференции в Берлине, что не согласится на “продиктованный мир” для Украины.

Об этом пишет n-tv.

В Германии заявили, что мир не должен противоречить воле Украины

Мерц подчеркнул, что Германия и вся Европа поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии.

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— Это не совместимо с продиктованным миром или подчинением фактам, созданным военными, и, конечно же, не противоречит … провозглашенной воле самой Украины, — сказал он.

Также Мерц выразил надежду, что США и Европа и в дальнейшем будут совместно поддерживать Украину.

Он отметил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Риме могут стать “началом серьезного мирного процесса, который справедливо заслуживает своего названия”.

Напомним, 26 апреля в Ватикане состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа перед похоронами Папы Франциска.

Президент Украины сообщил, что с американским коллегой успели обсудить много тем. Он выразил надежду на достижение результатов и назвал встречу символической и потенциально исторической.

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