Мерц: Німеччина не підтримуватиме мир, який нав’язують Україні

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив на партійній конференції в Берліні, що не погодиться на “продиктований мир” для України.

Про це пише n-tv.

У Німеччині заявили, що мир не повинен суперечити волі України

Мерц підкреслив, що Німеччина і вся Європа підтримують Україну в боротьбі проти російської агресії.

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– Це не сумісно з продиктованим миром або підпорядкуванням фактам, створеним військовими, і, звичайно ж, не суперечить … проголошеній волі самої України, – сказав він.

Також Мерц висловив сподівання, що США та Європа й надалі спільно підтримуватимуть Україну.

Він зазначив, що переговори між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Римі можуть стати “початком серйозного мирного процесу, який справедливо заслуговує на свою назву”.

Нагадаємо, 26 квітня у Ватикані відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа перед похоронами Папи Франциска.

Президент України повідомив, що з американським колегою встигли обговорити багато тем. Він висловив сподівання на досягнення результатів і назвав зустріч символічною та потенційно історичною.

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