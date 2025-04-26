Зеленський і Трамп провели “дуже продуктивну” зустріч

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп зустрілися перед похороном Папи Франциска та домовилися провести ще одну зустріч після прощальної церемонії.

Про це повідомили в Білому домі, а деталі зазначили Sky News.

Зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані

Як заявили у Білому домі, Трамп і Зеленський провели “дуже продуктивну” зустріч у Ватикані у приватному форматі.

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Речник президента України Сергій Никифоров також підтвердив розмову двох лідерів.

За словами джерел Sky News, сторони також домовилися провести ще одну зустріч після прощальної церемонії.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та Росією “дуже близька”.

Примітно, що це стало першою зустріччю двох лідерів після суперечки між Трампом, Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у лютому у Білому домі.

Трамп і Зеленський з’явилися на похоронну церемонію з іншими лідерами на площі Святого Петра відразу на початку.

До речі, на кадрах, які поширюють у мережі, Зеленський і Трамп стоять недалеко один від одного під час літургії.

Водночас, згідно з іншими фото, Зеленський та Трамп мали приватну зустріч, як повідомив радник керівника Офісу президента України, Сергій Лещенко, протягом 15 хв. На фото не видно радників чи інших осіб, наближених до президентів.

Разом із тим на кадрах можна побачити президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єра Британії Кіра Стармера.

Згодом президент України прокоментував розмову із президентом США:

– Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе – написав глава держави.

Фото: Андрій Єрмак

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