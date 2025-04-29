Пьетро Паролин: какие шансы стать новым понтификом у итальянского кардинала

Пьетро Паролин — итальянский кардинал, один из самых влиятельных иерархов католической церкви и ключевая фигура в Ватикане. Его часто называют одним из вероятных кандидатов на пост следующего Папы Римского.

Факты ICTV узнавали, кто такой Пьетро Паролин и какие шансы имеет стать следующим Папой Римским.

Пьетро Паролин: биография

Кардинал Пьетро Паролин, нынешний государственный секретарь Ватикана, родился 17 января 1955 года в Скьявоне, что в провинции и епархии Виченцы (Италия). Он происходит из простой, верующей католической семьи: отец занимался торговлей хозяйственными товарами и сельхозтехникой, мать работала учительницей начальной школы. Уже с детства Пьетро активно приобщался к приходской жизни, где благодаря настоятелю дон Аугусто Форнари сформировалось его духовное призвание.

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Потеря отца в автокатастрофе в 1965 году стала болезненным ударом для него, сестры и младшего брата, которому на тот момент было всего 8 месяцев.

В 14-летнем возрасте Пьетро поступил в семинарию в Виченце. После получения классического образования он продолжил обучение в области философии и теологии.

27 апреля 1980 года епископ Арнольдо Онисто рукоположил его в священники, инкардинировав в Виченскую епархию. Два года он служил викарием в приходе Пресвятой Троицы в городе Скио.

Впоследствии Паролин уехал в Рим, где учился в Папском Григорианском университете. В 1983 году поступил в Папскую церковную академию, а в 1986 году получил лиценциат по каноническому праву, посвятив дипломную работу Синоду епископов.

Пьетро Паролин: карьера дипломата

Свою дипломатическую карьеру в Ватикане он начал 1 июля 1986 года. Работал в дипломатических представительствах Святого Престола в Нигерии (до 1989), в Мексике (1989-1992), а затем — в Государственном секретариате в отделе по межгосударственным отношениям (до 2002).

В 1993 году он сопровождал кардинала Этчегарая в гуманитарной миссии в Руанду во время гражданской войны. В 1997 году участвовал в работе Генассамблеи ООН, посвященной вопросам окружающей среды и развития. В 2000-х годах помогал в реализации обновленных положений Латеранских соглашений, в частности относительно пастырства в армии, тюрьмах и больницах.

30 ноября 2002 года Папа Иоанн Павел II назначил его заместителем секретаря по делам государств. В этом статусе он неоднократно выступал на международных форумах, подчеркивая позицию Ватикана относительно мира, прав человека и глобального развития.

Он сыграл ключевую роль в развитии дипломатических связей с Вьетнамом, участвовал в визитах в страну в 2004, 2007 и 2009 годах. Способствовал также диалогу между Израилем и Палестиной, а в декабре 2008 года возглавлял делегацию на заседании двусторонней комиссии Ватикана и Израиля.

17 августа 2009 года Папа Бенедикт XVI назначил Паролина титулярным архиепископом Аквапенденте и апостольским нунцием в Венесуэле. 12 сентября того же года он получил епископское рукоположение из рук Папы в базилике святого Петра. В Каракасе, куда прибыл в ноябре 2009 года, он работал над налаживанием диалога между правительством и церковью, сосредотачиваясь на вопросах социальной справедливости, борьбы с бедностью и преступностью.

31 августа 2013 года Папа Франциск назначил его государственным секретарем, начало служения было назначено на 15 октября. Из-за госпитализации в Падуе Паролин не смог лично присутствовать, и Папа поздравил его заочно. После выписки 25 октября он еще некоторое время находился на родине для восстановления. В Ватикан прибыл 16 ноября, а уже 18 ноября официально начал новую миссию, сослужа мессу с Папой Франциском в доме святой Марты.

13 декабря в зале Регия он провел первую встречу с дипломатами государств, которые поддерживают отношения со Святым Престолом.

В декабре 2013 года Паролин принял участие во втором заседании Совета кардиналов, который создал Папа Франциск для реформирования Римской курии. С июля 2014 года он стал полноправным его членом.

22 февраля 2014 года Папа Франциск провозгласил его кардиналом, предоставив титул церкви святых Симона и Иуды Фаддея в Торре Анджела.

26 июня 2018 года Папа официально приравнял Паролина к кардиналам-епископам, которые возглавляют субурбикарные епархии — самый высокий уровень в кардинальском сане.

7 марта 2023 года, обновляя состав Совета кардиналов, Папа Франциск повторно включил его в этот совещательный орган.

Паролин является членом нескольких ключевых ведомств Ватикана: по вопросам вероучения, епископов, восточных церквей, евангелизации, Божьего культа и таинств, а также Совета кардиналов.

Пьетро Паролин о войне в Украине

В июле 2024 года кардинал Пьетро Паролин совершил визит в Украину, посетив Одессу, Львов и Киев, чтобы лично засвидетельствовать солидарность Святого Престола с украинским народом, страдающим от войны.

Пьетро Паролин в новом интервью для журнала La Repubblica отметил, что лишение украинцев права на самозащиту было бы неприемлемым с гуманитарной точки зрения. Он напомнил слова Папы Франциска о том, что мир нельзя навязать силой — его нужно настойчиво строить ежедневно через диалог и взаимное уважение. Кардинал выразил благодарность за все усилия, направленные на прекращение войны, подчеркивая, что этот конфликт не может продолжаться бесконечно.

Он также подтвердил четкую позицию Ватикана по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время Паролин подчеркнул, что именно украинцы должны определить, о чем готовы договариваться или на какие компромиссы согласиться. По его убеждению, длительный и справедливый мир возможен только при условии уважения к принципам справедливости и международного права.

Пьетро Паролин: что известно о шансах стать новым Папой Римским

Нового Папу Римского изберут в мае 2025 года. При этом сам процесс выборов начался после похорон Папы Франциска Первого.

По оценкам букмекеров, кардинал Пьетро Паролин является фаворитом в борьбе за пост Папы Римского. Они оценивают его вероятную победу в 27%.

Источник: Пресс-служба Ватикана

Фото: VaticanNews

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