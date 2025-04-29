П’єтро Паролін: які шанси стати новим понтифіком в італійського кардинала

П’єтро Паролін — італійський кардинал, один із найвпливовіших ієрархів католицької церкви та ключова фігура у Ватикані. Його часто називають одним із імовірних кандидатів на посаду наступного Папи Римського.

Факти ICTV дізнавалися, хто такий П’єтро Паролін та які він має шанси стати наступним Папою Римським.

П’єтро Паролін: біографія

Кардинал П’єтро Паролін, нинішній державний секретар Ватикану, народився 17 січня 1955 року в Ск’явоні, що в провінції та єпархії Віченци (Італія). Походить із простої, віруючої католицької родини: батько займався торгівлею господарськими товарами та сільгосптехнікою, мати працювала вчителькою початкової школи.

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Вже з дитинства П’єтро активно долучався до парафіяльного життя, де завдяки настоятелю дон Аугусто Форнарі сформувалося його духовне покликання.

Втрата батька в автокатастрофі у 1965 році стала болісним ударом для нього, сестри та молодшого брата, якому на той момент було лише 8 місяців.

У 14-річному віці П’єтро вступив до семінарії у Віченці. Після здобуття класичної освіти він продовжив навчання у галузі філософії та теології.

27 квітня 1980 року єпископ Арнольдо Оністо висвятив його на священника, інкардинувавши до Віченцької єпархії. Два роки він служив вікарієм у парафії Пресвятої Трійці в місті Скіо.

Згодом Паролін поїхав до Риму, де навчався в Папському Григоріанському університеті. У 1983 році вступив до Папської церковної академії, а 1986 року здобув ліценціат з канонічного права, присвятивши дипломну роботу Синоду єпископів.

П’єтро Паролін: кар’єра дипломата

Свою дипломатичну кар’єру у Ватикані він розпочав 1 липня 1986 року. Працював у дипломатичних представництвах Святого Престолу в Нігерії (до 1989), у Мексиці (1989–1992), а потім — у Державному секретаріаті у відділі з міждержавних відносин (до 2002).

У 1993 році він супроводжував кардинала Етчегарая в гуманітарній місії до Руанди під час громадянської війни. У 1997 році брав участь у роботі Генасамблеї ООН, присвяченій питанням довкілля й розвитку. У 2000-х роках допомагав у реалізації оновлених положень Латеранських угод, зокрема щодо душпастирства у війську, в’язницях і лікарнях.

30 листопада 2002 року Папа Іван Павло ІІ призначив його заступником секретаря у справах держав. У цьому статусі він неодноразово виступав на міжнародних форумах, підкреслюючи позицію Ватикану щодо миру, прав людини та глобального розвитку.

Він відіграв ключову роль у розвитку дипломатичних зв’язків із В’єтнамом, брав участь у візитах до країни у 2004, 2007 і 2009 роках. Сприяв також діалогу між Ізраїлем і Палестиною, а в грудні 2008 року очолював делегацію на засіданні двосторонньої комісії Ватикану та Ізраїлю.

17 серпня 2009 року Папа Бенедикт XVI призначив Пароліна титулярним архієпископом Аквапенденте й апостольським нунцієм у Венесуелі. 12 вересня того ж року він отримав єпископське свячення з рук Папи в базиліці святого Петра. В Каракасі, куди прибув у листопаді 2009 року, він працював над налагодженням діалогу між урядом і церквою, зосереджуючись на питаннях соціальної справедливості, боротьби з бідністю та злочинністю.

31 серпня 2013 року Папа Франциск призначив його державним секретарем, початок служіння був призначений на 15 жовтня. Через госпіталізацію у Падуї Паролін не зміг особисто бути присутнім, і Папа привітав його заочно. Після виписки 25 жовтня він ще деякий час перебував на батьківщині для відновлення. До Ватикану прибув 16 листопада, а вже 18 листопада офіційно розпочав нову місію, співслужачи месу з Папою Франциском у домі святої Марти.

13 грудня в залі Реґія він провів першу зустріч з дипломатами держав, які підтримують відносини зі Святим Престолом.

У грудні 2013 року Паролін взяв участь у другому засіданні Ради кардиналів, яку створив Папа Франциск для реформування Римської курії. З липня 2014 року він став повноправним її членом.

22 лютого 2014 року Папа Франциск проголосив його кардиналом, надавши титул церкви святих Симона і Юди Тадея в Торре Анджела.

26 червня 2018 року Папа офіційно прирівняв Пароліна до кардиналів-єпископів, які очолюють субурбікарні єпархії — найвищий рівень у кардинальському сані.

7 березня 2023 року, оновлюючи склад Ради кардиналів, Папа Франциск повторно включив його до цього дорадчого органу.

Паролін є членом кількох ключових відомств Ватикану: з питань віровчення, єпископів, східних церков, євангелізації, Божого культу та таїнств, а також Ради кардиналів.

П’єтро Паролін про війну в Україні

У липні 2024 року кардинал П’єтро Паролін здійснив візит до України, відвідавши Одесу, Львів і Київ, щоб особисто засвідчити солідарність Святого Престолу з українським народом, що страждає від війни.

П’єтро Паролін в новому інтерв’ю для часопису La Repubblica зазначив, що позбавлення українців права на самозахист було б неприйнятним з гуманітарної точки зору. Він нагадав слова Папи Франциска про те, що мир не можна нав’язати силою — його потрібно наполегливо будувати щодня через діалог і взаємну повагу. Кардинал висловив вдячність за всі зусилля, спрямовані на припинення війни, наголошуючи, що цей конфлікт не може тривати безконечно.

Він також підтвердив чітку позицію Ватикану щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Водночас Паролін наголосив, що саме українці мають визначити, про що готові домовлятися чи на які компроміси погодитися. На його переконання, тривалий і справедливий мир можливий лише за умови поваги до принципів справедливості та міжнародного права.

П’єтро Паролін: що відомо про шанси стати новим Папою Римським

Нового Папу Римського оберуть у травні 2025 року. При цьому сам процес виборів розпочався після поховання Папи Франциска Першого.

За оцінками букмекерів, кардинал П’єтро Паролін є фаворитом у боротьбі за посаду Папи Римського. Вони оцінюють його ймовірну перемогу у 27%.

Джерело: Пресслужба Ватикану

Фото: VaticanNews

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