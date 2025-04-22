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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Кто будет следующим Папой Римским: букмекеры назвали двух фаворитов

Конклав
Фото: Getty Images

Вскоре после того как Ватикан сообщил о смерти Папы Римского Франциска, в СМИ начали распространять предположения о том, кто из кардиналов, скорее всего, станет его преемником.

На место лидера католической церкви претендует ряд высокопоставленных церковных чиновников, но букмекеры уже выделили двух кардиналов-фаворитов.

Факты ICTV рассказывают, кто станет следующим Папой Римским, согласно прогнозу букмекеров.

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Кто станет следующим Папой Римским: прогноз букмекеров

Согласно прогнозу букмекеров, самые высокие шансы имеют два кардинала — итальянец Пьетро Паролин и филиппинец Луис Антонио Тагле.

Шансы Паролина стать следующим понтификом оценивают в 37%. Вероятность для Тагле занять Святой Престол составляет — 32.8%.

Еще два кардинала имеют шансы более 5%, но они существенно отстают от Паролина и Тагле. Так, по мнению букмекеров, вероятность того, что венгр Петер Эрде станет понтификом, составляет 7.2%, а ганский кардинал Петер Турксон5.9%.

Отметим, что конклав кардиналов, на котором изберут нового Папу Римского, состоится между 15 и 20 днем после смерти Папы Франциска. Это произойдет ориентировочно 6-10 мая.

Ранее СМИ приводили большой список кардиналов, которые могут стать следующим Папой Римским. Факты ICTV рассказывали подробно, что известно о Паролине и Тагле, а также других вероятных кандидатах на лидера католической церкви.

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