Летели на Москву: в РФ пожаловались на ночную атаку беспилотников

Взрывы в Подмосковье раздавались ночью 5 мая из-за работы ПВО по беспилотникам, летевшим в сторону российской столицы.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака дронов в Подмосковье 5 мая: что известно о последствиях

По его словам, российская противовоздушная оборона якобы отразила атаку дронов в городском округе Подольск.

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Собянин утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Перед этим российские СМИ сообщали о введении плана Ковер в аэропорту Внуково, что затем опровергли в Росавиации.

— Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы. Сообщения ряда ТГ-каналов о закрытии этого аэропорта для приема и выпуска ВС не соответствуют действительности, — заявил представитель ведомства.

В то же время там сообщили о временной приостановке работы аэропорта Домодедово, которая длилась около часа.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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