Летели на Москву: в РФ пожаловались на ночную атаку беспилотников
Взрывы в Подмосковье раздавались ночью 5 мая из-за работы ПВО по беспилотникам, летевшим в сторону российской столицы.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Атака дронов в Подмосковье 5 мая: что известно о последствиях
По его словам, российская противовоздушная оборона якобы отразила атаку дронов в городском округе Подольск.
В Минобороны страны-агрессора подтвердили сбитие четырех БПЛА над Московским регионом.
Собянин утверждает, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Перед этим российские СМИ сообщали о введении плана Ковер в аэропорту Внуково, что затем опровергли в Росавиации.
— Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы. Сообщения ряда ТГ-каналов о закрытии этого аэропорта для приема и выпуска ВС не соответствуют действительности, — заявил представитель ведомства.
В то же время там сообщили о временной приостановке работы аэропорта Домодедово, которая длилась около часа.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.