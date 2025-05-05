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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Летіли на Москву: у РФ поскаржилися на нічну атаку безпілотників

Вибухи під Москвою 5 травня 2025 року: що відомо про атаку дронів
Фото: Факти ICTV

Вибухи у Підмосков’ї лунали вночі 5 травня через роботу ППО по безпілотниках, що летіли у бік російської столиці.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Атака дронів у Підмосков’ї 5 травня: що відомо про наслідки

За його словами, російська протиповітряна оборона нібито відбила атаку дронів у міському окрузі Подольськ.

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У Міноборони країни-агресора підтвердили збитя чотирьох БПЛА над Московським регіоном.

Собянін стверджує, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Перед цим російські ЗМІ повідомляли про введення плану Килим в аеропорту Внуково, що потім спростували в Росавіації.

– Аеропорт Внуково приймає і відправляє рейси. Повідомлення низки ТГ-каналів про закриття цього аеропорту для прийому і випуску ПС не відповідають дійсності, – заявив представник відомства.

Водночас там повідомили про тимчасове призупинення роботи аеропорту Домодєдово, яке тривало близько години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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