РФ готовит пропагандистские мероприятия к 9 мая в Европе и Америке — ГУР

Перед так называемым Днем победы 9 мая Кремль активизирует сеть своих агентов в Европе и Америке для проведения информационно-пропагандистских мероприятий в столицах многих государств.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о крупнейших акциях российской пропаганды.

Как РФ планирует использовать 9 мая: крупнейшие акции по всему миру

В частности, по данным украинской разведки, в столице Чехии Праге на 7-8 запланированы митинг За восстановление отношений с РФ и акция 80-летие освобождения от фашизма. Мы не можем иметь мир. Организатором обоих мероприятий выступило антиправительственное пророссийское движение Ne zakladnam CR.

Сейчас смотрят

На 9 мая его представители будут ходить по центральным улицам Праги с целью якобы чествования жертв Второй мировой войны.

Ряд акций по всей Чехии, направленных на глорификацию Красной армии, также запланировали чешские коммунисты.

В Софии (Болгарии) 9 мая представители организации Русский дом планируют провести пропагандистскую акцию Георгиевская лента.

А в Брюсселе 6 мая тот же Русский дом намерен провести круглый стол под названием О борьбе, которую солидарно, совместно с народами России и других республик СССР вели против коричневой чумы XX века бельгийцы, голландцы и люксембуржцы.

В Лондоне пропагандисты готовят театрализованное воспроизведение событий 1945 года, а в Варшаве — акцию Стена памяти.

В Бухаресте (Румыния) Посольство РФ организует возложение цветов “неизвестному солдату”, чтобы использовать публичное мероприятие для пропагандистских речей, говорят в ГУР.

Также россияне пытаются привлечь румын, включая детей, к акции Укрась свои окна символами победы, распространяя в соцсетях советско-российские мотивы и символику.

В итальянской Вероне Русский дом хочет 11 мая провести международный форум Память победителей.

Кроме того, в большинстве стран Европы 9 мая также запланирована выгодная России акция Европейский проект мира.

А в Торонто, Монреале и других крупных городах Канады российские пропагандисты из общественной организации Бессмертный полк намерены провести авто- и мотопробеги с советско-российской символикой, тематические концерты, мастер-классы по созданию бумажных букетов гвоздики, трансляции советских тематических мультфильмов и фильмов, а также принять участие в организованном телеканалом Россия-1 музыкальном Бессмертном полку.

Пропагандистские марши Бессмертный полк запланированы также в пригороде Вашингтона (США), Мюнхене (Германия), Торонто (Канада), Белграде (Сербия), Неаполе и Генуе (Италия) и других городах.

— Государство-агрессор Россия фальсифицирует историю, искажает факты о Второй мировой войне, создает и эксплуатирует мифы о “победе над фашизмом” с целью оправдания преступной войны против Украины и распространения собственного злокачественного влияния в мире, — напомнили в ГУР.

Источник : ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.