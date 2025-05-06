РФ готує пропагандистські заходи до 9 травня у Європі та Америці – ГУР

Перед так званим Днем перемоги 9 травня Кремль активізує мережу своїх агентів у Європі та Америці для проведення інформаційно-пропагандистських заходів у столицях багатьох держав.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про набільші акції російської пропаганди.

Як РФ планує використати 9 травня: найбільші акції по всьому світу

Зокрема, за даними української розвідки, у столиці Чехії Празі на 7-8 заплановані мітинг За відновлення відносин з РФ та акція 80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир. Організатором обох заходів виступив антиурядовий проросійський рух Ne zakladnam CR.

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На 9 травня його представники ходитимуть центральними вулицями Праги з метою нібито вшанування жертв Другої світової війни.

Низку акцій по всій Чехії, спрямованих на глорифікацію Червоної армії, також запланували чеські комуністи.

У Софії (Болгарії) 9 травня представники організації Русский дом планують провести пропагандистську акцію Георгіївська стрічка.

А у Брюсселі 6 травня той самий Руский дом має намір провести круглий стіл під назвою Про боротьбу, яку солідарно, спільно з народами Росії та інших республік СРСР вели проти коричневої чуми XX століття бельгійці, голландці та люксембуржці.

У Лондоні пропагандисти готують театралізоване відтворення подій 1945 року, а у Варшаві – акцію Стіна пам’яті.

У Бухаресті (Румунія) Посольство РФ організовує покладання квітів “невідомому солдату”, щоб використати публічний захід для пропагандистських промов, кажуть у ГУР.

Також росіяни намагаються залучити румунів, включно з дітьми, до акції Прикрась свої вікна символами перемоги, поширюючи у соцмережах радянсько-російські мотиви та символіку.

В італійській Вероні Руссикий дом хоче 11 травня провести міжнародний форум Пам’ять переможців.

Крім того, у більшості країн Європи 9 травня також запланована вигідна Росії акція Європейський проєкт миру.

А в Торонто, Монреалі та інших великих містах Канади російські пропагандисти з громадської організації Безсмертний полк мають намір провести авто- та мотопробіги з радянсько-російською символікою, тематичні концерти, майстеркласи зі створення паперових букетів гвоздики, трансляції радянських тематичних мультфільмів та фільмів, а також взяти участь в організованому телеканалом Росія-1 музичному Безсмертному полку.

Пропагандистські марші Безсмертний полк заплановані також у передмісті Вашингтона (США), Мюнхені (Німеччина), Торонто (Канада), Бєлґраді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія) та інших містах.

– Держава-агресор Росія фальсифікує історію, перекручує факти про Другу світову війну, створює та експлуатує міфи про “перемогу над фашизмом” з метою виправдання злочинної війни проти України та поширення власного злоякісного впливу у світі, – нагадали у ГУР.

Джерело : ГУР

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