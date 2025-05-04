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Ирина Гамалий, редактор сайта

От РФ можно ожидать провокаций на 9 мая — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что от россиян можно ожидать провокаций на 9 мая.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, отвечая на вопрос, есть ли информация спецслужб о возможных провокациях РФ 9 мая.

Количество штурмов — наибольшее за последние месяцы

— К сожалению, мы понимаем, кто эти соседи — Россия, и на что они готовы ради каких-то радикальных политических дивидендов внутри своего государства прежде всего. Это не первый вызов, и не первые обещания России о сеаѕе-fire. А потом мы понимаем, что во время Пасхи… они сделали более 100 штурмов. Поэтому от них провокации могут быть, — сказал президент.

По его словам, в эти дни Россия говорила, что она хочет частичное перемирие, но количество штурмов сегодня — самое большое за последние месяцы.

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Зеленский со ссылкой на главкома Сырского сообщил, что вчера было более 200 штурмов.

— То есть веры нет, провокации могут быть. Но это зависит от русских. И если кто-то им еще верит — ну, пусть попробуют на себе, — отметил президент.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность представителям других государств во время их запланированных визитов в Москву на парад 9 мая.

По его словам, российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, и Украина не несет ответственности за события, которые происходят на территории РФ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Зеленского за это заявление, отметив, что своими словами тот якобы угрожает лидерам государств и главам правительств стран, где проживают миллионы людей.

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Дрім Таун

9 Травня, Война в Украине, Владимир Зеленский, обстріл, провокації
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