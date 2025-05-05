Россияне стягивают в Сибирь бомбардировщики Ту-95: опубликованы спутниковые снимки

Российская армия стягивает на военный аэродром дальней авиации Белая в Иркутской области РФ стратегические бомбардировщики Ту-95, которые использует для атак по территории Украины.

Об этом заявил OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х, который обнародовал соответствующие спутниковые снимки.

Россияне стягивают в Сибирь Ту-95

— Продолжается наращивание количества Ту-95 на аэродроме Белая на востоке Сибири, — сообщил он.

Аналитик обнародовал спутниковые кадры, где видно девять бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых приземлился недавно.

Сейчас смотрят

Для ударов по Украине российские войска используют преимущественно Ту-95МС — это бомбардировщик-ракетоносец с турбовинтовыми двигателями.

Основная задача Ту-95МС заключается в том, чтобы летать на большую дальность и с грузом ракет.

Бомбардировщики преимущественно запускают в определенном режиме, чтобы предотвратить вход в зону действия активных средств противовоздушной обороны (ПВО) сил противника.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.