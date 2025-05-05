Россияне стягивают в Сибирь бомбардировщики Ту-95: опубликованы спутниковые снимки
Российская армия стягивает на военный аэродром дальней авиации Белая в Иркутской области РФ стратегические бомбардировщики Ту-95, которые использует для атак по территории Украины.
Об этом заявил OSINT-аналитик MT Anderson в соцсети Х, который обнародовал соответствующие спутниковые снимки.
Россияне стягивают в Сибирь Ту-95
— Продолжается наращивание количества Ту-95 на аэродроме Белая на востоке Сибири, — сообщил он.
Аналитик обнародовал спутниковые кадры, где видно девять бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых приземлился недавно.
Для ударов по Украине российские войска используют преимущественно Ту-95МС — это бомбардировщик-ракетоносец с турбовинтовыми двигателями.
Основная задача Ту-95МС заключается в том, чтобы летать на большую дальность и с грузом ракет.
Бомбардировщики преимущественно запускают в определенном режиме, чтобы предотвратить вход в зону действия активных средств противовоздушной обороны (ПВО) сил противника.