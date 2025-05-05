Росіяни стягують до Сибіру бомбардувальники Ту-95: опубліковано супутникові знімки

Російська армія стягує на військовий аеродром дальньої авіації Біла в Іркутській області РФ стратегічні бомбардувальники Ту-95, які використовує для атак по території України.

Про це заявив OSINT-аналітик MT Anderson у соцмережі Х, який оприлюднив відповідні супутникові знімки.

Росіяни стягують до Сибіру Ту-95

– Триває нарощування кількості Ту-95 на аеродромі Біла на сході Сибіру, – повідомив він.

Аналітик оприлюднив супутникові кадри, де видно дев’ять бомбардувальників Ту-95 на пероні, один з яких приземлився нещодавно.

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Для ударів по Україні російські війська використовують переважно Ту-95МС – це бомбардувальник-ракетоносець з турбогвинтовими двигунами.

Основне завдання Ту-95МС полягає в тому, щоб літати на велику дальність та з вантажем ракет.

Бомбардувальники переважно запускають у певному режимі, щоб запобігти входу в зону дії активних засобів протиповітряної оборони (ППО) сил противника.

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