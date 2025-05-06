Они — военные преступники: МИД призывает мир не участвовать в параде 9 мая в Москве

Министерство иностранных дел Украины обратилось ко всем странам мира с призывом не присылать своих военных на парад 9 мая в Москве. Участие иностранных армий в этом мероприятии будут считать надругательством над памятью миллионов украинцев, которые боролись с нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом: Украина призвала мир не участвовать в параде в РФ

8 мая Украина вместе с Европой и миром будет отмечать 80-ю годовщину Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Министерство подчеркнуло, что Украина помнит о Второй мировой войне, которая затронула почти каждую семью: фронт дважды прошел через нашу землю, а погибло 5 млн гражданских и 3 млн военных.

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Сегодня, через 80 лет после победы над нацизмом, Россия ведет войну против Украины. Уже погибли более 600 украинских детей, тысячи ранены, по меньшей мере 20 тыс. депортированы.

Кроме того, ежедневно фиксируются военные преступления оккупантов: удары по мирным кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре, пытки, изнасилования, мародерства и убийства.

— Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны. Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними — это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию, — сообщили в МИД.

Украина будет расценивать участие иностранных военных в параде 9 мая недопустимым оскорблением памяти о победе над нацизмом и миллионов украинцев, которые боролись за свободу Европы.

— Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях, — призвали в министерстве, добавив, что участие военных этих стран было бы прямым нарушением нейтралитета и выглядело бы как поддержка государства-агрессора.

В МИД подчеркнули, что в День памяти и победы над нацизмом нужно достойно почтить жертв, но так, чтобы это не было оправданием российской агрессии и зверств против украинцев.

Источник : МИД

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