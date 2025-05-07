Президент Сербії Вучич летів у Москву на парад, але застряг у Баку: що відомо

Президент Сербії Александар Вучич все ж вирушив на парад до російського диктатора Володимира Путіна у Москву, але йому довелося зробити зупинку в Азербайджані через відсутність дозволу на політ до столиці РФ.

Як зазначило сербське видання Tanjug, на певний час літак із Вучичем на борту застряг в аеропорту Баку.

Вучич полетів на парад у Москву

Журналісти стверджують, що літак із президентом Сербії не міг вилетіти з Баку до Москви, оскільки йому не надавали відповідного дозволу, зокрема через бойові дії. Протягом останніх кількох днів аеропорти у деяких містах РФ були частково закритими через невідомі безпілотники.

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Згодом сербські ЗМІ повідомили, що літаку Вучича все ж дозволили вилетіти з Баку у бік Москви.

Офіційно інформація про це не надходила, але посольство Сербії в коментарі пропагандистським ЗМІ в РФ заявило, що візит їхнього президента залишається чинним.

Раніше стало відомо, що на парад у Москву поїде китайський лідер Сі Цзіньпін. Його візит триватиме чотири дні та розпочнеться 7 травня.

Парад у Москві 9 травня

Низка ЗМІ повідомляли, що на парад у Москву приїдуть високі представники із кількох країн.

Єдиним політиком країни – члена ЄС буде прем’єр Словаччини Роберт Фіцо. Водночас в адміністрації прем’єра Угорщини Віктора Орбана заявили, що такий візит “не обговорюється”.

ЗМІ також називали таких політиків, які приїдуть у Москву: президент Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву, правитель Венесуели Ніколас Мадуро та президент Куби Мігель Діас-Канель.

Водночас запрошення Путіна відхилив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр оборони країни Раджнат Сінгх.

Раніше президент України Володимир Зеленський не рекомендував гостям із інших країн відвідувати парад у Москві 9 травня із міркувань безпеки.

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