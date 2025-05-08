В Румынии создадут учебный центр для украинского техперсонала для F-16
Нидерланды и Румыния договорились о создании учебного центра для украинского персонала по техническому обслуживанию истребителей F-16.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Нидерландов.
Обучение украинского техперсонала самолетов F-16
Отмечается, что в Румынии уже расположен Европейский учебный центр F-16 (EFTC) для пилотов, где обучаются румынские и украинские пилоты.
Стороны подписали соглашение о создании учебного центра для специалистов. Это произошло во время визита главы Минобороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Румынию и встречи со своим коллегой Ангелом Тилваром.
Будущий учебный центр будет расположен на авиабазе Фетешти, где и EFTC.
— Украинцы полностью разворачивают F-16 для противовоздушной обороны. Мы видим каждый день, насколько это необходимо. Для этого необходимы не только пилоты, но и хорошо обученный технический персонал. Вместе с Румынией мы сейчас делаем следующий важный шаг к этому, — заявил Брекельманс.
Он отметил, что это покажет, “что мы можем сделать вместе, чтобы продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять европейские силы”.
Брекельманс добавил, что это крайне необходимо, ведь мы должны вместе остановить российскую агрессию.