В Румынии создадут учебный центр для украинского техперсонала для F-16

Нидерланды и Румыния договорились о создании учебного центра для украинского персонала по техническому обслуживанию истребителей F-16.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны Нидерландов.

Обучение украинского техперсонала самолетов F-16

Отмечается, что в Румынии уже расположен Европейский учебный центр F-16 (EFTC) для пилотов, где обучаются румынские и украинские пилоты.

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Стороны подписали соглашение о создании учебного центра для специалистов. Это произошло во время визита главы Минобороны Нидерландов Рубена Брекельманса в Румынию и встречи со своим коллегой Ангелом Тилваром.

Будущий учебный центр будет расположен на авиабазе Фетешти, где и EFTC.

— Украинцы полностью разворачивают F-16 для противовоздушной обороны. Мы видим каждый день, насколько это необходимо. Для этого необходимы не только пилоты, но и хорошо обученный технический персонал. Вместе с Румынией мы сейчас делаем следующий важный шаг к этому, — заявил Брекельманс.

Он отметил, что это покажет, “что мы можем сделать вместе, чтобы продолжать поддерживать Украину и одновременно укреплять европейские силы”.

Брекельманс добавил, что это крайне необходимо, ведь мы должны вместе остановить российскую агрессию.

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