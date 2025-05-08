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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Румунії створять навчальний центр для українського техперсоналу для F-16

F-16
Фото: Unsplash

Нідерланди та Румунія домовилися про створення навчального центру для українського персоналу з технічного обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони Нідерландів.

Навчання українського техперсоналу літаків F-16

Зазначається, що у Румунії вже розташований Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) для пілотів, де навчаються румунські та українські пілоти.

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Сторони підписали угоду щодо створення навчального центру для фахівців. Це сталося під час візиту глави Міноборони Нідерландів Рубена Брекельманса до Румунії та зустрічі зі своїм колегою Ангелом Тілваром.

Майбутній навчальний центр буде розташований на авіабазі Фетешті, де й EFTC.

— Українці повністю розгортають F-16 для протиповітряної оборони. Ми бачимо щодня, наскільки це необхідно. Для цього необхідні не тільки пілоти, але й добре навчений технічний персонал. Разом із Румунією ми зараз робимо наступний важливий крок до цього, – заявив Брекельманс.

Він зазначив, що це покаже, “що ми можемо зробити разом, щоб продовжувати підтримувати Україну і одночасно зміцнювати європейські сили”.

Брекельманс додав, що це вкрай необхідно, адже ми повинні разом зупинити російську агресію.

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