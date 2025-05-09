9 мая как декорация: Путин маскирует поражения масштабным парадом в Москве

Ожидается, что военный парад 9 мая в Москве станет крупнейшим с начала полномасштабного вторжения в Украину.

РФ демонстрирует силу, скрывая нестабильность

Однако за фасадом праздничной демонстрации силы кроется нестабильность, которая все больше усиливается в России.

Как отмечает The New York Times, российские войска достигают незначительных успехов на фронте, экономика страны ослабевает из-за санкций, инфляции, падения цен на нефть и оттока иностранных партнеров.

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Тем временем президент США Дональд Трамп укрепляет антипутинскую риторику, присылает Киеву новое оружие и заключает соглашения по украинским полезным ископаемым.

Несмотря на это, Кремль стремится продемонстрировать стойкость.

– Российские власти убеждены, что победа достанется не той стороне, которая является лучшей, а продержится дольше всего, — отмечает аналитик Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

Согласно данным финской аналитической компании Black Bird Group, за последние три месяца российские силы продвигались в среднем по 4 квадратных километра в день.

При таком темпе Кремлю понадобятся годы для оккупации территорий, которые Москва считает своими.

На фоне военных затруднений растут и экономические проблемы.

Издание отмечает падение прогнозируемой цены на российскую нефть — с $70 до $56 за баррель, сокращение закупок со стороны Китая, а также дефицит бюджета, который Минфин РФ вынужден был повысить до 1,7% ВВП.

Чтобы покрыть разрыв в финансах, Кремль может начать печать денег, что ускорит инфляцию, которая уже составляет около 10%.

– Путин регулярно использует День победы, один из главных праздников в России, чтобы показать, что время на его стороне, – резюмирует автор публикации.

В то же время пока в России готовятся к параду, страны ЕС, США и Украина 8 мая чествуют победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, в Украине 9 мая символизирует День Европы – праздник мира, единства и преданности демократическим ценностям.

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