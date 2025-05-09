Евроинтеграция во время войны: сможет ли Украина вступить в ЕС до 2030 года

Она подчеркнула, что результат войны в Украине будет определять будущее всего европейского континента, и предупредила: плохая сделка может только поощрить российского диктатора Владимира Путина к новой агрессии.

Она назвала три главных приоритета ЕС:

поддержка обороноспособности Украины; отказ от российского ископаемого топлива; интеграция Украины в Евросоюз.

Но путь Украины ко вступлению в ЕС оказывается не простым — на нем возникают как внешние, так и внутренние вызовы.

Венгерская блокировка: первое препятствие

Политолог Игорь Рейтерович считает, что несмотря на желание Украины открыть все кластеры уже в 2025 году, пока стоит говорить не обо всех, а об определенной их части.

Причина — позиция Венгрии, которая блокирует процесс не из-за объективных критериев, а по политическим соображениям.

— ЕС рано или поздно вынужден будет вмешаться и надавить на Будапешт, поскольку речь идет о политическом шантаже ради преференций, — считает Рейтерович.

Он также отмечает, что украинская сторона должна была бы подготовиться к такому развитию событий заранее, ведь позиция Венгрии была предсказуемой.

Что такое переговорные кластеры и какие могут быть открыты

Эксперт объясняет, что в процессе вступления в ЕС понятия приоритетности кластеров не существует — ключевым критерием является уровень готовности Украины к их открытию.

Теоретически многие кластеры уже готовы к старту, однако все упирается в политические позиции отдельных стран.

Например, Венгрия выдвигает претензии к законодательству о национальных меньшинствах, поэтому может заблокировать соответствующий кластер.

Зато кластеры, связанные с правами человека или верховенством права, имеют больше шансов быть открытыми первыми.

Кто еще может блокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия — не единственная страна, которая может тормозить процесс евроинтеграции Украины.

По словам Рейтеровича, определенные предостережения могут выразить и Словакия, Румыния, а также Польша — несмотря на ее общую поддержку.