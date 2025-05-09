Анастасия Кожушко, редактор ленты
Евроинтеграция во время войны: сможет ли Украина вступить в ЕС до 2030 года
9 мая отмечается День Европы — символ единства, мира и общих ценностей.
Украина, которая борется за свое право быть частью европейской семьи, активно движется ко вступлению в ЕС.
Факты ICTV подготовили материал о том, с какими вызовами сталкивается наше государство на этом пути и почему процесс евроинтеграции является критически важным именно сейчас.
- Вступление Украины в ЕС
- Венгерская блокировка: первое препятствие
- Что такое переговорные кластеры и какие могут быть открыты
- Кто еще может блокировать вступление Украины в ЕС
- Реально ли Украине вступить в ЕС до 2030 года
- Что получит Украина и ЕС от вступления
- Ни одна страна не имела столько вызовов
Вступление Украины в ЕС
Украина официально получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз 23 июня 2022 года — это решение стало признанием ее европейских стремлений со стороны ЕС.
Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить вступление Украины в ЕС и открыть все переговорные кластеры в 2025 году.
Она подчеркнула, что результат войны в Украине будет определять будущее всего европейского континента, и предупредила: плохая сделка может только поощрить российского диктатора Владимира Путина к новой агрессии.
Она назвала три главных приоритета ЕС:
- поддержка обороноспособности Украины;
- отказ от российского ископаемого топлива;
- интеграция Украины в Евросоюз.
Но путь Украины ко вступлению в ЕС оказывается не простым — на нем возникают как внешние, так и внутренние вызовы.
Венгерская блокировка: первое препятствие
Политолог Игорь Рейтерович считает, что несмотря на желание Украины открыть все кластеры уже в 2025 году, пока стоит говорить не обо всех, а об определенной их части.
Причина — позиция Венгрии, которая блокирует процесс не из-за объективных критериев, а по политическим соображениям.
— ЕС рано или поздно вынужден будет вмешаться и надавить на Будапешт, поскольку речь идет о политическом шантаже ради преференций, — считает Рейтерович.
Он также отмечает, что украинская сторона должна была бы подготовиться к такому развитию событий заранее, ведь позиция Венгрии была предсказуемой.
Что такое переговорные кластеры и какие могут быть открыты
Эксперт объясняет, что в процессе вступления в ЕС понятия приоритетности кластеров не существует — ключевым критерием является уровень готовности Украины к их открытию.
Теоретически многие кластеры уже готовы к старту, однако все упирается в политические позиции отдельных стран.
Например, Венгрия выдвигает претензии к законодательству о национальных меньшинствах, поэтому может заблокировать соответствующий кластер.
Зато кластеры, связанные с правами человека или верховенством права, имеют больше шансов быть открытыми первыми.
Кто еще может блокировать вступление Украины в ЕС
Венгрия — не единственная страна, которая может тормозить процесс евроинтеграции Украины.
По словам Рейтеровича, определенные предостережения могут выразить и Словакия, Румыния, а также Польша — несмотря на ее общую поддержку.
— Польша, например, может отстаивать свои экономические интересы, особенно в сфере аграрного производства и автоперевозок. Мы уже видели пример с протестами перевозчиков, — отмечает политолог.
Удешевленная рабочая сила из Украины, высокий уровень услуг по более низким ценам — это факторы, которые вызывают опасения в отдельных странах-членах ЕС, в частности среди бизнеса.
Реально ли Украине вступить в ЕС до 2030 года
Рейтерович считает, что Украина имеет все шансы стать членом ЕС до 2030 года — как гипотетически, так и практически.
Он отмечает, что по техническим критериям этого времени более чем достаточно.
Но основная проблема заключается в политическом измерении.
— Мы могли бы завершить процесс и раньше — например, в 2029 году. Но политические факторы, например война или позиции отдельных стран, могут затянуть процесс, — объясняет эксперт.
Что получит Украина и ЕС от вступления
Украина для ЕС — это не только политическое расширение.
Это новый большой рынок, квалифицированная и относительно дешевая рабочая сила, возможность релокации бизнеса и увеличение инвестиций.
— То есть возможности инвестировать, переносить в Украину части предприятий, которые будут приносить высокие прибыли, — отмечает эксперт.
Для Украины же вступление означает:
- доступ к европейскому рынку;
- улучшение качества продукции;
- повышение уровня жизни;
- лучшие возможности для образования, трудоустройства;
- верховенство права и реформу институтов.
Хотя возможны и вызовы — подорожание жизни, адаптация образования и здравоохранения к стандартам ЕС. Однако Рейтерович отмечает: преимуществ значительно больше.
Ни одна страна не имела столько вызовов при вступлении в ЕС
Украина — первое государство, которое стремится вступить в ЕС во время полномасштабной войны, и при этом имеет значительную территорию и численность населения.
По словам политолога, свой путь ко вступлению в Евросоюз Украина начала еще в 1993-1994 гг.
— Как только Украина стала членом Совета ЕЕ, она постепенно начала делать заявления относительно возможной интеграции в Европейский Союз. У нас был такой период, что сначала шли разговоры, но первые реальные шаги начали делаться после 2004 года. То есть, если посмотреть, уже 20 лет мы это делаем. Ни одна страна не сталкивалась с таким количеством препятствий. И ни одна не была в состоянии войны в момент интеграции, — подытоживает политолог.
В марте 2007 года Украина и Европейский Союз начали переговоры о заключении нового расширенного соглашения, которое должно заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.
Сейчас продолжаются двусторонние консультации между Украиной и ЕС для оценки степени адаптации украинского законодательства к нормам европейского права.
По итогам этих встреч Еврокомиссия подготовит отчет о соответствии украинского законодательства каждому переговорному кластеру, что позволит определить уровень согласованности и объем дальнейших шагов.
Напомним, как сообщили в Минэкономики, в конце апреля Украина в рамках подготовки вступления в Евросоюз прошла анализ законодательства (скрининг) по разделу Предпринимательство и промышленная политика.