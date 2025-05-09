9 травня як декорація: Путін маскує поразки масштабним парадом у Москві

Очікується, що цьогорічний військовий парад 9 травня у Москві стане найбільшим з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

РФ демонструє силу, приховуючи нестабільність

Однак за фасадом святкової демонстрації сили криється нестабільність, яка дедалі більше поглиблюється в Росії.

Як зазначає The New York Times, російські війська досягають незначних успіхів на фронті, економіка країни послаблюється через санкції, інфляцію, падіння цін на нафту та відтік іноземних партнерів.

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Тим часом президент США Дональд Трамп зміцнює антипутінську риторику, надсилає Києву нову зброю та укладає угоди щодо українських корисних копалин.

Попри це, Кремль прагне продемонструвати стійкість.

– Російська влада переконана, що перемога дістанеться не тій стороні, яка є найкращою, а тій, що протримається найдовше, — зазначає аналітик Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

Згідно з даними фінської аналітичної компанії Black Bird Group, за останні три місяці російські сили просувалися в середньому по 4 квадратні кілометри на день.

За такого темпу Кремлю знадобляться роки для окупації територій, які Москва вже вважає своїми.

На тлі військових труднощів зростають і економічні проблеми.

Видання вказує на падіння прогнозованої ціни на російську нафту — з $70 до $56 за барель, скорочення закупівель з боку Китаю, а також дефіцит бюджету, який Мінфін РФ змушений був підвищити до 1,7% ВВП.

Щоб покрити розрив у фінансах, Кремль може розпочати друк грошей, що лише прискорить інфляцію, яка вже становить близько 10%.

– Путін регулярно використовує День перемоги, одне з головних свят у Росії, щоб показати, що час на його боці, — резюмує автор публікації.

Водночас поки у Росії готуються до параду, країни ЄС, США та Україна 8 травня вшановують перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.

Нагадаємо, в Україні 9 травня символізує День Європи — свято миру, єдності та відданості демократичним цінностям.

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