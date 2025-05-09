МИД объявил демарш послам из-за участия лидеров их стран в параде в Москве

МИД Украины 9 мая провел демарш для аккредитованных в Украине руководителей дипломатических представительств тех стран, чьи высокопоставленные чиновники присутствовали на военном параде, проведенном в Москве.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Участие в параде в Москве — надругательство над памятью павших

— Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с чествованием памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины, — отмечается в заявлении.

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица подчеркнул, что Украина воспринимает присутствие высокопоставленных должностных лиц иностранных государств на западе государства-агрессора как недружественный шаг.

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По его словам, организация парада в Москве происходит на фоне продолжающейся российской вооруженной агрессии, массовых убийств украинского населения, атак на объекты гражданской инфраструктуры, а также систематических военных преступлений и преступлений против человечности.

Украина не позволит РФ воровать память о прошлом

— Был отмечен весомый вклад украинского народа, вместе с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего СССР, в победу над нацизмом 80 лет назад. Украина не позволит России воровать память о прошлом, присваивать коллективную победу или преуменьшать роль украинского народа в ней, — говорится в заявлении.

Кислица отметил, что несмотря на неоднократные международные инициативы по прекращению огня, Российская Федерация продолжает игнорировать любые мирные предложения.

В частности, она до сих пор не согласилась на предложение США по 30-дневному полному и безусловному прекращению огня, которое Украина поддержала еще 11 марта.

РФ даже не придерживается провозглашенного ею самой «парадного» режима тишины, продолжая обстрелы украинских позиций по всей линии фронта.

Кто присутствовал на параде в Москве 9 мая

Военный парад в Москве на Красной площади был посвящен 80-й годовщине победы в так называемой Великой отечественной войне. На нем присутствовал президент России Владимир Путин, а также представители около трех десятков стран, среди которых — Китай, Бразилия, Венесуэла, Словакия, Сербия, Армения, Монголия, Куба, Таджикистан и Беларусь.

Согласно сообщениям СМИ, среди участников парада было около 1500 военнослужащих, участвующих в войне против Украины. Более сотни из них прошли торжественным строем по Красной площади.

Кроме российских военных, в параде участвовали и подразделения вооруженных сил других стран. В частности, парадными колоннами прошли военные из 13 государств, среди которых Китай, Вьетнам, Египет, Монголия и Мьянма.

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