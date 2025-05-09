МЗС оголосило демарш послам через участь лідерів їх країн у параді в Москві

МЗС України 9 травня провело демарш для акредитованих в Україні керівників дипломатичних представництв тих країн, чиї високопосадовці були присутні на військовому параді, проведеному у Москві.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті відомства.

Участь у параді в Москві – наруга над пам’ятю полеглих

– Присутність вищих посадових осіб низки держав на організованих Кремлем заходах не має нічого спільного з вшануванням памʼяті жертв і героїв Другої світової війни, а фактично є наругою над нею, підтримкою сучасної агресії в Європі, загарбницької війни Росії проти України, – наголошується у заяві.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця підкреслив, що Україна сприймає присутність високопосадовців іноземних держав на заході держави-агресора як недружній крок.

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Це відбувається на тлі триваючої російської збройної агресії, масових убивств українського населення, атак на об’єкти цивільної інфраструктури, а також систематичних воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Україна не дозволить РФ красти пам’ять про минуле

– Було наголошено на вагомому внеску українського народу, разом з іншими народами антигітлерівської коаліції та колишнього СРСР, у перемогу над нацизмом 80 років тому. Україна не дозволить Росії красти памʼять про минуле, привласнювати колективну перемогу чи применшувати роль українського народу в ній, – йдеться в заяві.

Кислиця зазначив, що попри неодноразові міжнародні ініціативи щодо припинення вогню, Російська Федерація продовжує ігнорувати будь-які мирні пропозиції.

Зокрема, вона досі не погодилася на пропозицію США щодо 30-денного повного та безумовного припинення вогню, яку Україна підтримала ще 11 березня.

РФ навіть не дотримується проголошеного нею самою “парадного” режиму тиші, продовжуючи обстріли українських позицій по всій лінії фронту.

Хто був присутній на параді в Москві 9 травня

Військовий парад у Москві на Красній площі був присвячений 80-й річниці перемоги у так званій Великій вітчизняній війні. На ньому був присутній президент Росії Володимир Путін, а також представники близько трьох десятків країн, серед яких – Китай, Бразилія, Венесуела, Словаччина, Сербія, Вірменія, Монголія, Куба, Таджикистан та Білорусь.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, серед учасників параду було близько 1500 військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. Більше сотні з них пройшли урочистим строєм по Красній площі.

Окрім російських військових, у параді брали участь й підрозділи збройних сил інших країн. Зокрема, парадними колонами пройшли військові з 13 держав, серед яких Китай, В’єтнам, Єгипет, Монголія та М’янма.

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