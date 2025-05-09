Премьер Нидерландов: РФ может быть готова к новой войне в Европе уже через несколько лет

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выразил обеспокоенность потенциальной подготовкой России к новой войне, которая может быть направлена ​​против Европы.

По его словам, Москва способна нарастить военный потенциал за два-три года.

Россия может готовиться к затяжной войне

Об этом говорится в заявлении Схоофа, сделанном перед началом встречи лидеров инициативы Объединенный экспедиционный корпус, которое состоится 9 мая в Осло.

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Премьер обратил внимание на активизацию российской военной деятельности вблизи финской границы, в частности, на строительство новых железнодорожных путей.

– Через несколько лет Россия может развить достаточный потенциал, чтобы, возможно, начать еще одну войну, и это легко может произойти на европейском континенте, – заявил Схооф.

В то же время нидерландский премьер уточнил, что не намерен нагнетать панику и признал отсутствие гарантий относительно неизбежного нападения РФ. Однако отметил необходимость серьезной подготовки со стороны Европы, чтобы предотвратить потенциальную агрессию.

Европа в условиях угрозы со стороны Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предостерег, что в случае поражения Украины в войне с РФ следующей мишенью могут стать Польша или страны Балтии.

Это же мнение разделяют и европейские разведывательные службы.

Президент Литвы Гитанас Науседа также прогнозировал, что Россия может быть готова к новому вооруженному наступлению ориентировочно через четыре-пять лет.

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