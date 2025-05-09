Кремль манипулирует мифами о Второй мировой для оправдания войны в Украине — ISW

Кремль активно применяет исторические мифы, связанные со Второй мировой войной, чтобы подготовить общественное мнение к затяжной войне против Украины и потенциальной агрессии против НАТО.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Как Кремль оправдывает войну в Украине

– Кремль продолжает использовать российские мифы о Второй мировой войне в канун российского праздника 9 мая, чтобы создать информационные условия, чтобы оправдать в глазах российского общества длительную войну в Украине и предстоящую агрессию против НАТО, – говорится в сообщении аналитиков.

ISW отмечает, что министр обороны России Андрей Белоусов 8 мая опубликовал статью, в которой представил вторжение РФ в Украину как героическое событие.

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Он утверждает, что эта война “войдет в историю” как “подвиг”, равнозначен “победе советских войск и народа во время Второй мировой войны”.

В отчете также указывается, что Кремль связывает антизападную риторику Владимира Путина с мифологизированным образом Второй мировой, чтобы усилить идею об “экзистенциальной угрозе”, перед которой, по версии российских властей, оказалось государство.

Кроме того, аналитики ISW отмечают, что Россия сознательно воспроизводит советскую пропаганду, согласно которой Запад якобы стремится уничтожить Россию и война должна продолжаться бессрочно, как новая форма “большой отечественной борьбы”.

Напомним, в Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Чехии и Молдове выступили с совместным заявлением в Россию, чтобы Кремль не использовал память о Второй мировой войне для оправдания новой агрессии.

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