Прем’єр Нідерландів: РФ може бути готова до нової війни в Європі вже за кілька років

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф висловив занепокоєння щодо потенційної підготовки Росії до нової війни, яка може бути спрямована проти Європи.

За його словами, Москва здатна наростити військовий потенціал за два-три роки.

Росія може готуватися до затяжної війни

Про це йдеться у заяві Схоофа, зробленій перед початком зустрічі лідерів ініціативи Об’єднаний експедиційний корпус, що відбудеться 9 травня в Осло.

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Прем’єр звернув увагу на активізацію російської військової діяльності поблизу фінського кордону, зокрема на спорудження нових залізничних шляхів. Ці дії він розцінює як елементи можливої підготовки до конфлікту.

– За кілька років Росія може розвинути достатній потенціал, щоб, можливо, розпочати ще одну війну, і це легко може статися на європейському континенті, — заявив Схооф.

Водночас нідерландський прем’єр уточнив, що не має наміру нагнітати паніку і визнав відсутність гарантій щодо неминучого нападу РФ. Проте наголосив на необхідності серйозної підготовки з боку Європи, щоб запобігти потенційній агресії.

Європа в умовах загрози з боку Кремля

Президент України Володимир Зеленський раніше застерігав, що у разі поразки України у війні з РФ наступною мішенню можуть стати Польща або країни Балтії.

Цю ж думку поділяють і європейські розвідувальні служби.

Президент Литви Гітанас Науседа також прогнозував, що Росія може бути готова до нового збройного наступу орієнтовно через чотири-п’ять років.

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