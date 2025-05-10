Ким Чен Ын назвал оправданным участие своих войск в войне против Украины

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что участие его войск в российско-украинской войне является оправданным, потому что якобы они защищают “братский народ”.

Об этом сообщает Reuters.

Участие КНДР в войне против Украины

По словам Ким Чен Ына, Северная Корея имеет суверенное право помочь России.

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— Наше участие в конфликте было оправданным и оно подпадает под суверенные права нашей республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации, ‒ сказал северокорейский диктатор.

Ким также заявил, что Пхеньян без колебаний санкционирует применение военной силы, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

Северная Корея до конца апреля официально не подтверждала, что отправила в РФ более 10 тыс. военнослужащих и вооружения.

Источник : Reuters

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