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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ким Чен Ын назвал оправданным участие своих войск в войне против Украины

Путін і Кім
Фото: Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что участие его войск в российско-украинской войне является оправданным, потому что якобы они защищают “братский народ”.

Об этом сообщает Reuters.

Участие КНДР в войне против Украины

По словам Ким Чен Ына, Северная Корея имеет суверенное право помочь России.

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— Наше участие в конфликте было оправданным и оно подпадает под суверенные права нашей республики. Я считаю всех храбрых солдат, участвовавших в Курской операции, героями и высшими представителями чести нации, ‒ сказал северокорейский диктатор.

Ким также заявил, что Пхеньян без колебаний санкционирует применение военной силы, если Соединенные Штаты будут продолжать то, что он назвал военными провокациями против России.

Северная Корея до конца апреля официально не подтверждала, что отправила в РФ более 10 тыс. военнослужащих и вооружения.

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Солдати КНДР

Источник: Reuters
Война в Украине, Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея
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