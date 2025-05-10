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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кім Чен Ин назвав виправданою участь своїх військ у війні проти України

Путін і Кім
Фото: Getty Images

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що участь його військ у російсько-українській війні є виправданою, бо начебто вони захищають “братній народ”.

Про це повідомляє Reuters.

Участь КНДР у війні проти України

За словами Кім Чен Ина, Північна Корея має суверенне право допомогти Росії.

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– Наша участь у конфлікті була виправданою і вона підпадає під суверенні права нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і найвищими представниками честі нації, – сказав північнокорейський диктатор.

Кім також заявив, що Пхеньян без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати те, що він назвав військовими провокаціями проти Росії.

Північна Корея до кінця квітня офіційно не підтверджувала, що відправила до РФ понад 10 тис. військовослужбовців та озброєння.

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Солдати КНДР

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Кім Чен Ин, КНДР, Північна Корея
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