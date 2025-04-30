КНДР несет ответственность за войну России против Украины — Госдеп США

Участие Северной Кореи в войне России против Украины делает ее соответственной за продолжительность конфликта и кровопролитие.

Участие КНДР в войне против Украины

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

— Все достаточно просто. Северная Корея не является полезной. Они не помогают. Есть и другие страны, которые также способствуют этой бойне, и их действия делают возможным ее продолжение. Третьи страны, такие как Северная Корея, увековечили российско-украинскую войну, и они несут за это ответственность, — сказала она.

Представительница ведомства подчеркнула, что Вашингтон серьезно обеспокоен тем, что КНДР непосредственно приобщается к боевым действиям на стороне России.

Сейчас смотрят

— Развертывание военного контингента Северной Кореи в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены, — подчеркнула она.

Брюс также отметила, что обучение северокорейских солдат на территории России нарушает несколько резолюций Совета безопасности ООН, которые прямо запрещают любые формы военной помощи между государствами.

Напомним, в конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил, что северокорейские войска были отправлены в Россию в рамках выполнения соглашения о стратегическом партнерстве с Москвой.

Уже позже президент РФ Владимир Путин признал участие северокорейских военных в войне против Украины, поблагодарив их за поддержку.

В США заявили о глубокой обеспокоенности таким развитием событий, тогда как в Евросоюзе назвали действия Кремля проявлением отчаяния.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.