Папа Лев XIV призвал к справедливому и продолжительному миру в Украине
Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и длительному миру в Украине и немедленному прекращению огня в Газе с освобождением заложников и доставкой гуманитарной помощи.
Об этом он сказал в своем первом воскресном благословении в качестве понтифика, пишет AP News.
Папа Лев XIV призывает к миру в Украине и Газе
В своей речи с лоджии базилики Святого Петра Лев XIV обратился к великим державам мира с призывом: Никогда больше войны.
Понтифик процитировал своего предшественника Папу Франциска, который осуждал многочисленные войны, охватившие мир, назвав их “третьей мировой войной, распадающейся на куски”.
– Я чувствую в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будет сделано все возможное для скорейшего достижения настоящего, справедливого и прочного мира, — сказал он.
Он призвал к освобождению военнопленных и возвращению украинских детей в свои семьи, а также приветствовал прекращение огня между Индией и Пакистаном.
Кроме того понтифик призвал к немедленному прекращению огня в Газе, предоставлению гуманитарной помощи гражданскому населению и освобождению всех заложников.
Лев XIV также отметил, что в воскресенье во многих странах отмечается День матери, и пожелал всем матерям, “в том числе и тем, что на небесах”, счастливого Дня матери.
Напомним, 8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
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