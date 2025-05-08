Биография Папы Льва XIV: американский миссионер в Перу, возглавивший революционную реформу Франциска

Конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского, который автоматически стал новым лидером Римско-католической церкви. Им стал Роберт Прево, который получил имя Лев XIV.

Новоизбранный понтифик является первым американцем из Соединенных Штатов, который возглавил католическую церковь. Также он 267-й Папа в истории.

Он стал преемником Папы Франциска, который умер 21 апреля. Покойный понтифик возвел Прево в сан кардинала в сентябре 2023 года.

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Биография Папы Льва XIV

Новоизбранный Папа Лев XIV, ранее был известен как кардинал Роберт Прево. Ему 69 лет.

Он родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, что в штате Иллинойс. Прево окончил Университет Вилланова — частный католический исследовательский университет в Пенсильвании — и стал священником спустя четыре года.

В 27-летнем возрасте его направили в Рим для изучения канонического права в Папском университете Святого Фомы Аквинского. Согласно его биографии на сайте Vatican Press, рукоположение в священники он получил в 1982 году.

Еще спустя два года он получил лиценциат (ученую степень) по каноническому праву. После этого его отправили с миссией в город Чулуканас, что в Перу, на год.

Он вернулся в Перу в 1988 году после получения докторской степени. Тогда будущий Папа возглавил августинскую семинарию в Трухильо, а также преподавал каноническое право в епархиальной семинарии и служил префектом исследований.

В 1999 году его избрали провинциальным настоятелем в Чикаго. Спустя два с половиной года он занял должность Генерального настоятеля Августинцев с шестилетним сроком полномочий. В 2007 году он был переизбран.

В 2015 году Прево получил гражданство Перу. Франциск пригласил Папу Льва на работу в Ватикан после того, как впервые назначил его в 2014 году епископом Чиклайо в Перу.

В целом Папа Лев XIV большую часть своего времени провел в Перу, где работал учителем, миссионером и приходским священником.

В 2023 году он возглавил Папскую комиссию для Латинской Америки. На этой должности он должен был поддерживать регулярные контакты с католической иерархией в части мира, которая насчитывает больше всего католиков.

Чем отличился Папа Лев XIV как кардинал

Кардинал Роберт Прево возглавлял церковную дикастерию епископов, то есть надзирал за выбором новых епископов.

Как отмечает CBC News, в целом его считают центристом, но по многим социальным вопросам он прогрессивен. Лев как и Франциск защищает мигрантов и бедных.

Прево выступает против рукоположения женщин в диаконы, поэтому его считают консервативным в вопросах церковной доктрины.

В то же время, как отмечает AP News, Папа Лев XIV возглавил одну из самых революционных реформ Франциска, когда в состав избирательного блока, который решает, какие кандидатуры епископов передавать Папе, вошли три женщины.

Значение папского имени

Лев — пятое по популярности имя, которое выбирают Папы Римские. Предшественник по имени новоизбранного понтифика Лев XIII был основоположником католической традиции социальной справедливости.

Хотя папы не обязаны менять свое имя, каждый понтифик за последние 470 лет делал это, обычно выбирая имя предшественника, чтобы одновременно почтить его и продемонстрировать свое намерение следовать его примеру.

Папа Франциск стал заметным исключением, выбрав не имя бывшего Папы, а имя святого Франциска Ассизского, священнослужителя XIII века и покровителя животных и окружающей среды.

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