Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским

Над Сикстинской капеллой появился белый дым — это означает, что кардиналы избрали нового Папу Римского. Новый Папа Римский впервые появился на балконе базилики Святого Петра. Им стал кардинал из США — 69-летний Роберт Фрэнсис Прево.

Факты ICTV рассказывают, кто новый Папа Римский, что известно о нем и как состоялся конклав в Ватикане.

Новый Папа Римский

69-летнего Роберта Фрэнсиса Прево избрали первым американским Папой Римским за 2000-летнюю историю Католической Церкви. Кардинал взял себе имя Лев XIV.

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Американский кардинал провел свою карьеру, служа в Перу. Он возглавляет влиятельную епископскую канцелярию Ватикана.

В своем первом обращении Папа заявил, что хочет, чтобы это послание мира вошло в сердца людей, достигло семей и всех людей, где бы они ни были.

Отдавая дань уважения Папе Франциску, он призвал верующих двигаться вперед без страха и быть объединенными, рука об руку с Богом и друг с другом.

Он также поблагодарил других кардиналов за то, что они избрали его новым Папой Римским.

Белый дым над Сикстинской капеллой означает, что победитель получил по меньшей мере 89 голосов от 133 кардиналов, участвовавших в конклаве по избранию преемника Папы Франциска.

Толпа на площади Святого Петра взорвалась аплодисментами. Его имя объявили позже, когда высокопоставленный кардинал из лоджии базилики произнес слова Habemus papam на латыни, что означает — у нас есть Папа.

Затем кардинал зачитал имя победителя при рождении на латыни и назвал имя, которое новый Папа Римский выбрал для себя.

После этого он впервые появился на публике и дал благословение с лоджии базилики Святого Петра.

Кто стал новым Папой Римским

Новый Папа Римский, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, будет известен как Папа Лев XIV.

Предыдущий Папа Франциск вышел к людям через час и 20 минут после того, как появился белый дым.

Ранее Факты ICTV подробно рассказывали, что такое конклав в Ватикане, как он происходит и сколько может длиться, а также как традиционно объявляют нового Папу Римского.

Источник : AP News

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