Договорились о 90-дневном торговом перемирии: США и Китай снизили пошлины на импорт

О 90-дневной паузе в торговой войне договорились США и Китай.

Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

Так, США временно уменьшат пошлины на китайские товары со 145% до 30%, а КНР — со 125% до 10%.

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Стороны обязуются реализовать эти договоренности до 14 мая 2025 года.

США и Китай договорились о снижении пошлин на 115%

Обе стороны снизят пошлины на 115%, сообщил на брифинге министр финансов США Скотт Бессент после марафона торговых переговоров, которые в течение выходных состоялись в Женеве (Швейцария). В них приняли участие официальные лица двух крупнейших экономик мира.

После снижения пошлин страны введут механизм для продолжения обсуждений экономических и торговых отношений. Представителем с китайской стороны на этих обсуждениях будет вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, а представителями с американской — министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Эти обсуждения могут проводиться поочередно в Китае и США или третьей стране с согласия сторон.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что делегации в Женеве провели “очень хорошую встречу” и достигли “значительного прогресса”.

Это была первая встреча между двумя странами после того, как глава Штатов ввел тарифы 145% на китайские товары, ввозимые в Америку. Пекин в ответ ввел 125% пошлин на американские товары.

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