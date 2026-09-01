Артем Романюков возглавил Агентство оборонных закупок ДОТ: что изменится
- Артем Романюков стал временно исполняющим обязанности руководителя Агентства оборонных закупок ДОТ.
- Романюков имеет опыт работы в Prozorro и Минобороны.
- Среди его задач – цифровизация и переход оборонных закупок на тендеры.
Артем Романюков стал временно исполняющим обязанности руководителя Агентства оборонных закупок ДОТ. Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Агентства.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Артем Романюков возглавил АОЗ
Новый глава имеет значительный опыт в сфере государственных закупок и цифровизации. Романюков много лет работал в системе Prozorro, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.
В Министерстве обороны он занимался развитием конкурентных процедур закупок и переходом их в электронный формат. При его участии также внедрялись цифровые сервисы для военнослужащих и военнообязанных, в частности, Резерв+, Армия+, электронный рапорт и электронный военно-учетный документ.
Среди основных приоритетов нового руководителя ДОТ – дальнейший переход оборонных закупок на конкурентные тендерные процедуры и цифровизация процессов.
Отдельное внимание планируется уделить антикоррупционной составляющей и минимизации рисков при использовании бюджетных средств.
В Минобороны подчеркивают, что главная цель — обеспечить бесперебойную поставку необходимого вооружения и другого имущества для украинского войска. Достигать этого планируют благодаря повышению прозрачности закупок, более эффективному использованию средств и усилению контроля.
31 августа предыдущий руководитель АОЗ Арсен Жумадилов досрочно расторг контракт. Он заявил, что покинул пост по своим соображениям.