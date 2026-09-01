Артем Романюков стал временно исполняющим обязанности руководителя Агентства оборонных закупок ДОТ. Соответствующее решение принял Наблюдательный совет Агентства.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Артем Романюков возглавил АОЗ

Новый глава имеет значительный опыт в сфере государственных закупок и цифровизации. Романюков много лет работал в системе Prozorro, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.

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В Министерстве обороны он занимался развитием конкурентных процедур закупок и переходом их в электронный формат. При его участии также внедрялись цифровые сервисы для военнослужащих и военнообязанных, в частности, Резерв+, Армия+, электронный рапорт и электронный военно-учетный документ.

Среди основных приоритетов нового руководителя ДОТ – дальнейший переход оборонных закупок на конкурентные тендерные процедуры и цифровизация процессов.

Отдельное внимание планируется уделить антикоррупционной составляющей и минимизации рисков при использовании бюджетных средств.

В Минобороны подчеркивают, что главная цель — обеспечить бесперебойную поставку необходимого вооружения и другого имущества для украинского войска. Достигать этого планируют благодаря повышению прозрачности закупок, более эффективному использованию средств и усилению контроля.

31 августа предыдущий руководитель АОЗ Арсен Жумадилов досрочно расторг контракт. Он заявил, что покинул пост по своим соображениям.

Источник : Міноборони

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