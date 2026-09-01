Цены на продукты могут вырасти из-за атак РФ: на сколько именно
- Из-за российских атак в Украине меняют привычную модель поставок продовольствия.
- Перестройка логистики может сказаться не только на ценах, но и на ассортименте в магазинах.
- В Минагрополитики объяснили, стоит ли украинцам готовиться к дефициту продуктов.
Цены на продукты в Украине могут вырасти максимум на 2,5% из-за перестройки логистики после российских атак на продовольственную инфраструктуру.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире Суспильного.
Почему цены на продукты в Украине могут вырасти
По словам Тараса Высоцкого, российские войска целенаправленно атакуют продовольственные склады, из-за чего бизнес и государство вынуждены менять систему поставок продуктов.
Одним из ключевых элементов новой модели станет децентрализация. Продукцию будут хранить меньшими партиями, а часть товаров доставлять будут напрямую от производителей к местам продажи.
– Для нас важно децентрализовать этот подход, исключить возможность масштабного одновременного уничтожения больших объемов продукции. Вместе с тем это позволяет своевременно обеспечить украинцев необходимой продукцией надлежащего качества, чтобы не было перебоев с поставками, – пояснил министр.
Однако такая модель требует дополнительных затрат на транспортировку. Также может измениться стоимость складских услуг, что в конечном итоге повлияет на цены на продукты питания.
– Это не должно привести к существенному подорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%, – заявил Высоцкий.
Будет ли дефицит продуктов в Украине
Перестройка логистики может повлиять и на работу торговых сетей. В частности, в магазинах в определенный момент может быть меньший ассортимент отдельных видов продукции.
Однако в Минагрополитики подчеркивают, что это не будет свидетельствовать о дефиците. Украина имеет достаточные запасы продовольствия для обеспечения потребностей внутреннего рынка.
Высоцкий также заверил, что в Украине достаточно мощностей для хранения овощей.
По его словам, основные овощи, в частности борщовый набор, планируют вырастить в объемах, достаточных для внутреннего потребления.
Напомним, Кабмин переходит в режим жесткой экономии и пересматривает расходы, не связанные с обороной.
Правительство уже нашло в бюджете десятки миллиардов гривен, которые можно направить на другие приоритеты.
В то же время в Кабмине пояснили, повлияет ли новый режим экономии на социальные обязательства государства.