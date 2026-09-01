Цены на продукты в Украине могут вырасти максимум на 2,5% из-за перестройки логистики после российских атак на продовольственную инфраструктуру.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире Суспильного.

Почему цены на продукты в Украине могут вырасти

По словам Тараса Высоцкого, российские войска целенаправленно атакуют продовольственные склады, из-за чего бизнес и государство вынуждены менять систему поставок продуктов.

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Одним из ключевых элементов новой модели станет децентрализация. Продукцию будут хранить меньшими партиями, а часть товаров доставлять будут напрямую от производителей к местам продажи.

– Для нас важно децентрализовать этот подход, исключить возможность масштабного одновременного уничтожения больших объемов продукции. Вместе с тем это позволяет своевременно обеспечить украинцев необходимой продукцией надлежащего качества, чтобы не было перебоев с поставками, – пояснил министр.

Однако такая модель требует дополнительных затрат на транспортировку. Также может измениться стоимость складских услуг, что в конечном итоге повлияет на цены на продукты питания.

– Это не должно привести к существенному подорожанию продуктов питания – максимум до 2,5%, – заявил Высоцкий.

Будет ли дефицит продуктов в Украине

Перестройка логистики может повлиять и на работу торговых сетей. В частности, в магазинах в определенный момент может быть меньший ассортимент отдельных видов продукции.

Однако в Минагрополитики подчеркивают, что это не будет свидетельствовать о дефиците. Украина имеет достаточные запасы продовольствия для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Высоцкий также заверил, что в Украине достаточно мощностей для хранения овощей.

По его словам, основные овощи, в частности борщовый набор, планируют вырастить в объемах, достаточных для внутреннего потребления.

Напомним, Кабмин переходит в режим жесткой экономии и пересматривает расходы, не связанные с обороной.

Правительство уже нашло в бюджете десятки миллиардов гривен, которые можно направить на другие приоритеты.

В то же время в Кабмине пояснили, повлияет ли новый режим экономии на социальные обязательства государства.

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