Каллас о позиции РФ: Москва играет в игры, переговоры под огнем невозможны
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила РФ в “игре в игры” и намекнула на оборонное соглашение Евросоюза и Великобритании, которое может быть достигнуто на будущей неделе.
Переговоры под огнем
— Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и начала переговоры с Украиной, — сказала Каллас.
При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС упомянула более чем 100 российских беспилотников, которые атаковали Украину минувшей ночью.
— Если они продолжают постоянно бомбить Украину, если не будет прекращения огня, то не может быть переговоров под огнем, — заявила Каллас журналистам.
Соглашение в сфере обороны
Кая Каллас также позитивно оценивает перспективы нового соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Великобританией, которое может быть подписано на первом саммите после Brexit на следующей неделе.
Каллас отметила, что эти отношения “очень важны в это очень неспокойное время”, и надеется, что соглашение будет подписано на саммите.
Отвечая на вопрос о конкретных областях сотрудничества, Каллас указала на кибербезопасность, реагирование на кризисы, а также другие темы, по которым уже идет обмен информацией, разведданными и всеми фактами, которые делают стороны сильнее.