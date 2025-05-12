Каллас о позиции РФ: Москва играет в игры, переговоры под огнем невозможны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обвинила РФ в “игре в игры” и намекнула на оборонное соглашение Евросоюза и Великобритании, которое может быть достигнуто на будущей неделе.

Переговоры под огнем

— Мы должны оказать давление на Россию, чтобы она действительно захотела мира, села и начала переговоры с Украиной, — сказала Каллас.

При этом глава внешнеполитического ведомства ЕС упомянула более чем 100 российских беспилотников, которые атаковали Украину минувшей ночью.

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— Если они продолжают постоянно бомбить Украину, если не будет прекращения огня, то не может быть переговоров под огнем, — заявила Каллас журналистам.

Соглашение в сфере обороны

Кая Каллас также позитивно оценивает перспективы нового соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Великобританией, которое может быть подписано на первом саммите после Brexit на следующей неделе.

Каллас отметила, что эти отношения “очень важны в это очень неспокойное время”, и надеется, что соглашение будет подписано на саммите.

Отвечая на вопрос о конкретных областях сотрудничества, Каллас указала на кибербезопасность, реагирование на кризисы, а также другие темы, по которым уже идет обмен информацией, разведданными и всеми фактами, которые делают стороны сильнее.

Источник : The Guardian

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