Каллас про позицію РФ: Москва грає в ігри, переговори під вогнем неможливі

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас звинуватила РФ у “грі в ігри” та натякнула на оборонну угоду Євросоюзу і Великої Британії, якої можна буде досягти наступного тижня.

Переговори під вогнем

– Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно захотіла миру, сіла і почала переговори з Україною, – сказала Каллас.

При цьому очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС згадала більш ніж 100 російських безпілотників, які атакували Україну минулої ночі.

Зараз дивляться

– Якщо вони продовжують постійно бомбити Україну, якщо не буде припинення вогню, то не може бути переговорів під вогнем, – заявила Каллас журналістам.

Угода у сфері оборони

Кая Каллас також позитивно оцінює перспективи нової угоди про співпрацю у сфері оборони та безпеки між ЄС і Великою Британією, яка може бути підписана на першому саміті після Brexit наступного тижня.

Каллас зазначила, що ці відносини “дуже важливі в цей дуже неспокійний час”, і сподівається, що угода буде підписана на саміті.

Відповідаючи на запитання про конкретні сфери співробітництва, Каллас вказала на кібербезпеку, реагування на кризи, а також інші теми, щодо яких уже триває обмін інформацією, розвідданими та всіма фактами, які роблять сторони сильнішими.

Джерело : The Guardian

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