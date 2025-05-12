Каллас про позицію РФ: Москва грає в ігри, переговори під вогнем неможливі
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас звинуватила РФ у “грі в ігри” та натякнула на оборонну угоду Євросоюзу і Великої Британії, якої можна буде досягти наступного тижня.
Переговори під вогнем
– Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона дійсно захотіла миру, сіла і почала переговори з Україною, – сказала Каллас.
При цьому очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС згадала більш ніж 100 російських безпілотників, які атакували Україну минулої ночі.
– Якщо вони продовжують постійно бомбити Україну, якщо не буде припинення вогню, то не може бути переговорів під вогнем, – заявила Каллас журналістам.
Угода у сфері оборони
Кая Каллас також позитивно оцінює перспективи нової угоди про співпрацю у сфері оборони та безпеки між ЄС і Великою Британією, яка може бути підписана на першому саміті після Brexit наступного тижня.
Каллас зазначила, що ці відносини “дуже важливі в цей дуже неспокійний час”, і сподівається, що угода буде підписана на саміті.
Відповідаючи на запитання про конкретні сфери співробітництва, Каллас вказала на кібербезпеку, реагування на кризи, а також інші теми, щодо яких уже триває обмін інформацією, розвідданими та всіма фактами, які роблять сторони сильнішими.