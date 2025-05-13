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Экс-президент Филиппин выигрывает выборы мэра, находясь в тюрьме в Гааге

Родріго Дутерте
Фото: Getty Images

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте побеждает на промежуточных выборах мэра в своем родном городе Давао, несмотря на его пребывание в Гааге после задержания Международным уголовным судом по обвинению в преступлении против человечности.

Об этом пишут CNN и BBC.

Дутерте побеждает на выборах в Филлипинах

По результатам неофициального подсчета 80% голосов, Дутерте побеждает на выборах мэра Давао, набрав в восемь раз больше голосов, чем его ближайший соперник.

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Между тем сам Дутерте с марта находится в Гааге, куда он был доставлен самолетом на основании ордера МУС по обвинениям в преступлениях против человечности из-за его жестокой “войны с наркотиками”.

По некоторым оценкам, в результате этого погибли около 30 тыс. человек, в том числе и те, чья связь с наркотиками не была доказана.

Его арест филиппинской полицией по требованию МУС вызвал возмущение среди его сторонников, которые назвали это “похищением по указанию иностранного суда”.

Его дочь Сара Дутерте заявила, что после того как семья получит официальные документы о победе на выборах, то проконсультируется с юристом МУС, как ее отец сможет принять присягу как мэр.

Законодательство Филиппин позволяет кандидату баллотироваться на выборах до решения суда и окончательного обвинительного приговора.

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Родріго Дутерте, Філіппіни
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