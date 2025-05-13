Експрезидент Філіппін виграє вибори мера, перебуваючи у в’язниці у Гаазі

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте перемагає на проміжних виборах мера у своєму рідному місті Давао, попри його перебування у Гаазі після затримання Міжнародним кримінальним судом за звинуваченням у злочині проти людяності.

Про пишуть CNN та BBC.

Дутерте перемагає на виборах у Філліпінах

За результатами неофіційного підрахунку 80% голосів, Дутерте перемагає на виборах мера Давао, набравши у вісім разів більше голосів, ніж його найближчий суперник.

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Тим часом сам Дутерте з березня перебуває у Гаазі, куди його було доправлено літаком на підставі ордеру МКС за звинуваченнями у злочинах проти людяності через його жорстоку “війну з наркотиками”.

За деякими оцінками, внаслідок цього загинули близько 30 тис. людей, зокрема й ті, чий зв’язок із наркотиками не було доведено.

Його арешт філіппінською поліцією на вимогу МКС спричинив обурення серед його прихильників, які назвали це “викраденням за вказівкою іноземного суду”.

Його донька Сара Дутерте заявила, що після того, як родина отримає офіційні документи про перемогу на виборах, то проконсультується із юристом МКС, як її батько зможе скласти присягу як мер.

Законодавство Філіппін дозволяє кандидату балотуватися на виборах до рішення суду та остаточного обвинувального вироку.

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