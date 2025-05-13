Китай і Бразилія підтримують прямий діалог України з Росією

Китай та Бразилія заявили про підтримку ініціювання прямого діалогу між Україною та Російською Федерацією.

Китай і Бразилія підтримали прямий діалог між Україною і РФ

Президент КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою, який перебуває у Китаї з державним візитом, домовилися посилити координацію щодо врегулювання прямих переговорів Росії та України.

Зокрема, вони погодилися, що Китай і Бразилія мають також працювати з країнами Глобального Півдня, щоб і далі відігравати конструктивну роль у розв’язанні повномасштабної війни.

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Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Китаю сигнал про підтримку 30-денного припинення вогню у війні та необхідності йти до повного перемир’я.

Факти ICTV проаналізували разом з політологом, чи відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі та якими можуть бути результати переговорів 15 травня в Туреччині.

Джерело: Xinhua

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