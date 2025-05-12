Переговоры 15 мая в Стамбуле: появится ли Путин и чего ждать Украине

Объявление о возможной встрече между Украинской и российской сторонами в Стамбуле вызвало широкий резонанс.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на такой формат при личном присутствии Владимира Путина.

Состоится ли встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле и какими могут быть результаты переговоров 15 мая в Турции – читайте в материале на Фактах ICTV.

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Переговоры в Стамбуле: уступка или стратегическая инициатива

Политолог Игорь Рейтерович считает, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский согласился с предложением российского диктатора Владимира Путина возобновить прямые переговоры, это продуманный шаг со стороны украинского лидера.

– Мне кажется, это попытка перехватить инициативу, выразить Путина не в очень удобном положении и показать, что Украина в таких переговорах не боится. У нас такой постоянный дипломатический пинг-понг проходит. Путин предлагает встречу, Зеленский говорит: “Без проблем, но лично с Путиным”, прекрасно зная, что Путин на нее не придет, – сказал он.

Рейтерович также подчеркивает, что эта игра на опережение имеет не только внутриполитическое, но и внешнее значение.

– Поэтому в этом плане это перехват информационной инициативы и опять-таки борьба за внимание Трампа. Мне кажется, что на сегодняшний день пока это Украина выиграла. Вот в этом контексте, – добавил он.

Мирная инициатива Путина — манипуляция или намерение

По мнению эксперта, заявления Путина о возможных переговорах — не более чем тактический маневр.

– Нет-нет, это никоим образом не является реалистичным сценарием. Это такой ход от Путина:

во-первых, перехватить инициативу;

перехватить инициативу; во-вторых, привлечь внимание, показать, что Россия не против мира, но она хочет это с определенными нюансами;

привлечь внимание, показать, что Россия не против мира, но она хочет это с определенными нюансами; в-третьих, это тоже со стороны России сигнал Трампа, что мы не выходим из переговоров, мы готовы встречаться, но мы хотим это делать исключительно в двустороннем формате, – заметил эксперт.

Рейтерович объяснил, почему именно такой формат выгоден Кремлю.

– Для Путина двусторонний формат действительно очень важен, потому что он считает, что он таким образом сможет дожать Украину без европейцев и американцев. Ну а европейцы-американцы махнут рукой и скажут Украине, что вы же с Путиным говорите, какие вопросы к нам — занимайтесь, как считаете нужными, нас не трогайте, – сказал он.

Переговоры 15 мая: кто выиграет от встречи без результата

Даже без конкретных договоренностей само событие может иметь значение.

По словам политолога, результатом может стать сам факт проведения встречи между Украиной и Россией.

Но, конечно, если Путин не приедет, то там и не будет Зеленского, заметил эксперт.

– Там будут какие-то другие делегации, например от Украины. Но Украина может и тогда отказаться от какой-либо встречи, но прилететь в Стамбул и сказать, что Россия несерьезно просто относится… Так что в этом контексте, я думаю, что результатом может быть понимание другого мира, что именно Россия не хочет мира, – добавил он.

Переговоры как ширма для войны

Рейтерович четко указывает, что возможность переговоров со стороны России — это не более чем прикрытие для затягивания войны.

– Это не риск, это реальность. Для них это самая ширма для затягивания войны. Задача Украины — доказать, что именно Россия этим занимается и сделать это максимально эффективно, чтобы это было понятно всем странам, которые за этим процессом наблюдают, – говорит политолог.

Влияние на западную поддержку

По словам эксперта, возможная встреча, даже символическая, способна изменить поддержку Запада, особенно со стороны США.

– Она, безусловно, повлияет. Но я думаю, что она должна повлиять на позитив. Украина соглашается. Украина демонстрирует, что мы готовы об этом говорить… После такой встречи, мне кажется, у Трампа вообще не может быть никаких сомнений в том, кто такая Россия и кто действительно затягивает завершение войны. Это явно не Украина, – добавил Рейтерович.

Переговоры Путина и Зеленского: роль Трампа

Политолог отмечает, что в центре всей геополитической игры именно реакция действующего президента США.

– Роль ключевая. Потому что, по большому счету, идея России и призыв России направлены ​​на Трампа. Европейцы смотрят на Трампа, после его реакции они будут принимать решения… И реакция Зеленского, он сказал, что это с Трампом согласовано. То есть, это история, которая в значительной степени направлена ​​именно на президента США, – сказал он.

Приедет ли Путин на переговоры в Турции 15 мая

Скептицизм по поводу участия Путина в возможной встрече звучит во многих экспертных оценках.

Рейтерович не исключает самого очевидного сценария.

– Я думаю, что Путин не приедет и, соответственно, все будет тогда зависеть от того, согласится ли Украина на какой-то другой формат этих переговоров… Если Украина не согласится и получит соответствующую поддержку со стороны наших партнеров, тогда, значит, дальше продолжатся то, что есть сейчас, – подытожил политолог.

Напомним, президент Зеленский назвал заявления Путина по поводу переговоров хорошим знаком.

Он отметил, что Украина ожидает, что с 12 мая, будет полное и длительное прекращение огня, а также президента РФ Владимира Путина в четверг, 15 мая, в Турции.

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