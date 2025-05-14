Макрон готов расширить “ядерный зонтик” на Европу и назвал три условия

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет начать разговор с европейскими странами по ядерному сдерживанию. Речь идет о размещении самолетов с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС.

Об этом сообщает телеканал TF1.

“Ядерный зонтик” Франции

После начала полномасштабного вторжения России в Украину тема ядерного оружия часто поднималась.

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— Учитывая время, в котором мы живем, я хотел бы, чтобы мы могли принять участие в учениях со всеми партнерами, которые этого желают, чтобы увидеть, сможем ли мы пойти дальше, — заявил Эммануэль Макрон вечером на телеканале TF1.

Он напомнил, что американцы держат ядерные бомбы на самолетах в Бельгии, Германии, Италии и Турции. Поэтому Франция готова начать дискуссию со странами Европы относительно французского “ядерного зонтика”.

В то же время Макрон подчеркнул, что есть три условия для распространения французского “ядерного зонтика” на европейских союзников:

Франция не будет платить за безопасность других стран;

любое развертывание ядерного оружия не должно истощать способность Франции к самообороне;

все решения об использовании этого оружия будут приниматься исключительно президентом Франции.

— У нас не так много снарядов, как у других. Это потому, что наша армейская модель основана на ядерном сдерживании. У нас лучшая армия в Европе. Мы единственная независимая армия, особенно от Соединенных Штатов, — заявил Эммануэль Макрон.

Французский президент сообщил, что официальные рамки переговоров по размещению ядерного оружия будут определены в течение ближайших недель и месяцев, пишет издание Le Figaro.

Ранее Макрон уже отмечал, что готов начать обсуждение ядерного сдерживания с европейскими союзниками. Ядерное сдерживание Франции является строго оборонительным. Страна самостоятельно поддерживает свои ядерные силы. Франция занимает четвертое место с примерно 290 ядерными боеголовками.

Ядерное сдерживание основывается на идее, что разрушительная сила этого оружия предотвратит враждебные действия других государств, в частности возможные ядерные нападения.

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