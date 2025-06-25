Украина отказалась от ядерного оружия, но некоторые страны продолжают обладать огромным арсеналом.

Факты ICTV узнавали, у каких стран есть ядерное оружие и какие из них продолжают развиваться в этом направлении.

Страны, у которых есть ядерное оружие: перечень

Согласно информации исследования SIPRI, сейчас в мире есть девять стран, которые имеют ядерное оружие.

Перечень стран, у которых есть ядерное оружие:

Индия

Пакистан

Китай

Франция

Великобритания

Россия

США

КНДР

Израиль

Какие ядерные государства наращивают свой потенциал

Согласно недавнему исследованию Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), количество и разнообразие ядерного оружия в мире неуклонно растет. Все больше стран рассматривают ядерное оружие как средство сдерживания, что приводит к усилению гонки вооружений.

У каких стран есть ядерное оружие в 2025 году и кто увеличивает его количество:

Китай лидирует по темпам расширения своего ядерного потенциала.

Все девять стран, обладающих ядерным оружием (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль), активно модернизируют свои ядерные арсеналы и разрабатывают новые системы доставки ядерных зарядов.

Россия и США сохраняют почти монополию на мировое ядерное оружие, обладая около 90% всех ядерных боеголовок.

По оценкам SIPRI, Россия увеличила свой ядерный арсенал примерно на 36 боеголовок в 2023 году.

Россия объявила о размещении ядерного оружия в Беларуси, однако прямых доказательств этого пока нет.

Сколько ядерного оружия в мире

По состоянию на январь 2024 года в мире насчитывалось около 12 121 ядерной боеголовки. Из них 9 585 были готовы к использованию, то есть хранились в военных арсеналах. Из общего количества боеголовок, готовых к использованию, 3 904 были установлены на ракетах и самолетах, что на 60 единиц больше, чем годом ранее. Остальные боеголовки хранились в централизованных хранилищах.

Примерно 2 100 боеголовок, которые были установлены на носители, находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были готовы к немедленному применению. Важно отметить, что практически все боеголовки, которые находились в состоянии повышенной боевой готовности, принадлежали России или США. Однако, по последним оценкам, некоторые ядерные боеголовки Китая также были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Графік ФАВ: Приблизні глобальні запаси ядерних боєголовок

Несмотря на некоторые усилия по сокращению ядерных арсеналов в прошлом, сейчас наблюдается тенденция к их расширению и модернизации. Это создает значительные риски для глобальной безопасности и повышает вероятность ядерных конфликтов.

Китай значительно ускорил развитие своего ядерного арсенала, увеличив количество боеголовок с 410 в начале 2023 года до 500 на начало 2024 года. Эти темпы являются самыми быстрыми среди всех ядерных держав. По прогнозам экспертов, Китай продолжит наращивать свои ядерные силы и к концу десятилетия может достичь паритета с Россией и США по количеству межконтинентальных баллистических ракет. Однако по общему количеству боеголовок Китай пока отстает от этих двух ядерных гигантов.

Когда Украина отказалась от ядерного оружия

Украина отказалась от ядерного статуса 5 декабря 1994 года, подписав так называемый Будапештский меморандум. Согласно этому соглашению, Украина отказывается от ядерного оружия, зато Великобритания, США и Россия предоставляют гарантии безопасности Украине и смогут ее защитить. Также наша страна присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Источник: Sipri

