Макрон готовий розширити “ядерну парасольку” на Європу та назвав три умови

Президент Франції Еммануель Макрон хоче розпочати розмову є європейськими країнами щодо ядерного стримування. Йдеться про розміщення літаків з ядерними боєголовками на території інших країн ЄС.

Про це повідомляє телеканал TF1.

“Ядерна парасолька” Франції

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тема ядерної зброї часто підіймалася.

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– З огляду на час, в якому ми живемо, я хотів би, щоб ми могли взяти участь у навчаннях з усіма партнерами, які цього бажають, щоб побачити, чи зможемо ми піти далі, – заявив Еммануель Макрон ввечері на телеканалі TF1.

Він нагадав, що американці тримають ядерні бомби на літаках в Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині. Тож Франція готова розпочати дискусію з країнами Європи щодо французької “ядерної парасольки”.

Водночас Макрон наголосив, що є три умови для поширення французької “ядерної парасольки” на європейських союзників:

Франція не платитиме за безпеку інших країн;

будь-яке розгортання ядерної зброї не повинно виснажувати здатність Франції до самооборони;

всі рішення про використання цієї зброї ухвалюватимуться лише президентом Франції.

– У нас не так багато снарядів, як в інших. Це тому, що наша армійська модель заснована на ядерному стримуванні. У нас найкраща армія в Європі. Ми єдина незалежна армія, особливо від Сполучених Штатів, – заявив Еммануель Макрон.

Французький президент повідомив, що офіційні рамки переговорів щодо розміщення ядерної зброї будуть визначені протягом найближчих тижнів та місяців, пише видання Le Figaro.

Раніше Макрон вже наголошував, що готовий почати обговорення ядерного стримування з європейськими союзниками. Ядерне стримування Франції є суворо оборонним. Країна самостійно підтримує свої ядерні сили. Франція займає четверте місце з приблизно 290 ядерними боєголовками.

Ядерне стримування ґрунтується на ідеї, що руйнівна сила цієї зброї запобігатиме ворожим діям інших держав, зокрема можливим ядерним нападам.

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