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НАТО разрабатывает план для выполнения требования Трампа о 5% ВВП на оборону — Bloomberg

НАТО
Фото: Depositphotos

Страны-члены НАТО начали работать над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону для выполнения требования президента США Дональда Трампа о направлении на военные нужды 5% ВВП.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с этим вопросом.

5% ВВП на оборону: НАТО разрабатывает план

Они утверждают, что участники переговоров достигают прогресса на пути достижения 5% ВВП на оборону и связанные с ней расходы до 2032 года в преддверии июньского саммита Организации Североатлантического договора в Гааге.

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Кроме того, главы МИД стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в турецком курортном городе Анталия 14 и 15 мая.

По словам одного из дипломатов, увеличение расходов в эти сроки будет огромным вызовом, хотя многие сейчас считают эти усилия необходимыми для того, чтобы послать мощный сигнал Кремлю.

Поэтому в Анталии министры иностранных дел обсудят, какие именно расходы будут зачислены в 1,5% ВВП, в частности в таких сферах, как военная мобильность, товары двойного назначения и кибербезопасность.

Собеседники отмечают, что переговоры находятся на начальной стадии, и пока непонятно, будет ли этот сегмент включать существующие расходы или потребует новых обязательств.

— Генсек Марк Рютте подталкивает союзников к тому, чтобы они согласились на уровень 3,5% ВВП в течение следующих семи лет, в дополнение к 1,5%, предназначенных для других оборонных расходов, — говорят они.

Блок якобы уже направил правительствам стран-членов детальные, засекреченные списки вооружений и других средств, которые руководители оборонных ведомств будут обсуждать в среду в Брюсселе.

Эти списки были одобрены членами НАТО и, вероятно, будут подписаны на встрече министров обороны в Брюсселе в начале июня, останется лишь формальное принятие на саммите 24-25 июня в Гааге.

Ожидается, что саммит будет короче, чем предыдущие встречи, и сосредоточится на вопросах расходов и промышленного роста, а его итогом станет короткая декларация.

В начале мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам-членам увеличить расходы на оборону, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу.

В апрельском отчете НАТО отмечается, что 8 из 32 членов блока не достигли 2% расходов на оборону.

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Патрік Тернер

Источник: Bloomberg
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