Среди приоритетов саммита НАТО в Гааге будет Украина – Тернер
Среди приоритетов обсуждения на саммите НАТО в Гааге в июне будет Украина.
Об этом в выступлении на 17-м ежегодном Киевском форуме безопасности заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер.
– Наши приоритеты в НАТО, включая те, которые будут обговариваться на саммите в Гааге в следующем месяце, – это расходы на оборону, оборонная промышленность и Украина, – сказал Тернер.
По его словам, когда речь идет об оборонном производстве, “это то, что нужно сейчас Украине и государствам — членам альянса”.
— Страны НАТО должны тратить гораздо больше и производить гораздо больше – прежде всего для себя и для того, чтобы поддерживать Украину. Это будет продолжаться вне зависимости от того, завершится ли война в этом году. Такая поддержка будет оказываться в обозримом будущем, потому что мы понимаем, какие существуют угрозы, – сказал глава Представительства НАТО.
Он подчеркнул, что следует укрепить связи внутри военного блока и в отношениях с Украиной, а увеличение расходов на оборону и производство в оборонной сфере отвечает интересам Украины и НАТО.
Украина ближе к НАТО, чем раньше
К тому же Тернер отметил, что отношения между Украиной и НАТО являются прочными и критически важными для будущего обеих сторон, поэтому помощь нашей стране будет продолжаться.
– Мой сигнал абсолютно прост – НАТО четко поддерживает Украину и будет поддерживать в дальнейшем, на протяжении всех последующих лет. Отношения между НАТО и Украиной сегодня более крепкие, чем раньше. Они основополагающие для будущего и Украины, и НАТО. Мы хотим работать вместе, чтобы наши отношения становились еще более тесными, — сказал Тернер.
По его словам, сегодня Украина ближе к НАТО, чем раньше: союзники предоставляют ей очень сложное оборудование, военную технику, обучение.
В этом контексте он напомнил, что в прошлом году помощь Украине составляла более 50 млрд евро – примерно столько же, сколько Украина сама потратила на оборону в прошлом году.
— Страны — члены военного блока пообещали за первые три месяца этого года предоставить 20 млрд евро помощи. Очень скоро мы услышим о новых обещаниях и оказании такой поддержки. Масштабная помощь пригодится в будущие годы. И у нас есть основания для уверенности, что она будет предоставлена - это отвечает интересам стран — членов НАТО и Украины, — подчеркнул Тернер.
Он отметил, что отношения между Украиной и НАТО критически важны для будущего Украины и военного блока. Тернер добавил, что важно, чтобы они усиливались и укреплялись в последующие годы.
Напомним, что 24-26 июня пройдет саммит Североатлантического альянса, который будет принимать нидерландский город Гаага.