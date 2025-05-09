Среди приоритетов обсуждения на саммите НАТО в Гааге в июне будет Украина.

Об этом в выступлении на 17-м ежегодном Киевском форуме безопасности заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер.

– Наши приоритеты в НАТО, включая те, которые будут обговариваться на саммите в Гааге в следующем месяце, – это расходы на оборону, оборонная промышленность и Украина, – сказал Тернер.

По его словам, когда речь идет об оборонном производстве, “это то, что нужно сейчас Украине и государствам — членам альянса”.

Сейчас смотрят

— Страны НАТО должны тратить гораздо больше и производить гораздо больше – прежде всего для себя и для того, чтобы поддерживать Украину. Это будет продолжаться вне зависимости от того, завершится ли война в этом году. Такая поддержка будет оказываться в обозримом будущем, потому что мы понимаем, какие существуют угрозы, – сказал глава Представительства НАТО.

Он подчеркнул, что следует укрепить связи внутри военного блока и в отношениях с Украиной, а увеличение расходов на оборону и производство в оборонной сфере отвечает интересам Украины и НАТО.

Украина ближе к НАТО, чем раньше

К тому же Тернер отметил, что отношения между Украиной и НАТО являются прочными и критически важными для будущего обеих сторон, поэтому помощь нашей стране будет продолжаться.

– Мой сигнал абсолютно прост – НАТО четко поддерживает Украину и будет поддерживать в дальнейшем, на протяжении всех последующих лет. Отношения между НАТО и Украиной сегодня более крепкие, чем раньше. Они основополагающие для будущего и Украины, и НАТО. Мы хотим работать вместе, чтобы наши отношения становились еще более тесными, — сказал Тернер.

По его словам, сегодня Украина ближе к НАТО, чем раньше: союзники предоставляют ей очень сложное оборудование, военную технику, обучение.

В этом контексте он напомнил, что в прошлом году помощь Украине составляла более 50 млрд евро – примерно столько же, сколько Украина сама потратила на оборону в прошлом году.

— Страны — члены военного блока пообещали за первые три месяца этого года предоставить 20 млрд евро помощи. Очень скоро мы услышим о новых обещаниях и оказании такой поддержки. Масштабная помощь пригодится в будущие годы. И у нас есть основания для уверенности, что она будет предоставлена ​​- это отвечает интересам стран — членов НАТО и Украины, — подчеркнул Тернер.

Он отметил, что отношения между Украиной и НАТО критически важны для будущего Украины и военного блока. Тернер добавил, что важно, чтобы они усиливались и укреплялись в последующие годы.

Напомним, что 24-26 июня пройдет саммит Североатлантического альянса, который будет принимать нидерландский город Гаага.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.