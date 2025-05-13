Поляки прекратили блокирование пункта пропуска Ягодин-Дорогуск после решения суда

В Польше суд принял решение, которым запретил акцию протеста перевозчиков с блокированием пункта пропуска Ягодин-Дорогуск на государственной границе с Украиной.

В Государственной пограничной службе подтвердили, что поляки завершили блокирование КПП Ягодин — Дорогуск. Движение грузовиков через Дорогуск восстановлено после решения польского суда.

Запрет на блокирование КПП на границе с Украиной

Недавно глава Дорогуска запретил перевозчикам блокировать границу. Однако окружной суд в Люблине разрешил проведение собрания, что было обжаловано главой Дорогуска.

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Как сообщается, дело рассмотрели во время закрытого заседания Апелляционного суда в Люблине.

Пресс-секретарь суда Магдалена Кучинская утверждает, что изменено обжалуемое решение, фактически подтвердив решение мэра Дорогуска о запрете акции от 8 мая 2025 года.

По ее словам, суд полностью согласился с обоснованием, которое изложил глава Дорогуска в первоначальном решении.

Отмечается, что решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Это свидетельствует о том, что организаторы протестов должны прекратить их.

Недавно польские перевозчики начали блокаду КПП Ягодин — Дорогуск на границе с Украиной с 16:00 12 мая. Они заявили, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один — на выезд.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что польские участники акции, которые препятствовали движению грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска Дорогуск.

Эту информацию ГПСУ сообщили представители пограничной стражи Республики Польша. Эти действия протестующие прекратили в 22:30 по киевскому времени.

— В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска Ягодин — Догогуск восстановлено в обычном режиме, — отмечают в Госпогранслужбе.

Источник: RMF24, ГПСУ

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